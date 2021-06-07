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Как в Казахстане поставить на учет беспилотные летательные аппараты

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 16:56
Как в Казахстане поставить на учет беспилотные летательные аппараты
Иллюстративное фото
В Казахстане учет беспилотников ведется Авиационной администрацией согласно Правилам государственной регистрации гражданских воздушных судов РК и прав на них, передает zakon.kz.

Учету подлежат беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 1,5 кг, а также беспилотные летательные аппараты выполняющие операции в категории "специфическая" с максимальной взлетной массой более 0,25 кг, - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Для постановки на учет беспилотника необходимо предоставить заявку на учет с приложением следующих документов:

заявление по форме;
копия учредительного документа (для юридических лиц) или документ удостоверяющих личность (для иностранных физических лиц).
в случае, когда физическое или юридическое лицо является нерезидентом Республики Казахстан документы представляется в нотариально заверенном виде;
нотариально заверенная копия договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий право собственности (нотариально заверенные), либо решение суда;
нотариально заверенная копия договора аренды, лизинга, имущественного найма, иной документ, подтверждающий право пользования беспилотным летательным аппаратом;
копия документа изготовителя с описаниями характеристик беспилотной авиационной системы (максимальная взлетная масса, максимальная скорость, максимальная высота полета, максимальное время полета, канал управления, дальность полета, дальность управления);
тип и номер летательного аппарата (паспорт), двигателя и станции внешнего пилота;
копию сертификата типа или эквивалентного ему документа (при наличии);
свидетельство об исключении беспилотного летательного аппарата (в случае если беспилотный летательный аппарат состоял на учете иностранного государства) с учёта иностранного государства;
подтверждение заявителя в произвольной письменной форме об отсутствии военного и прослушивающего оборудования на регистрируемом беспилотном летательном аппарате.

В случае постановки на учет беспилотника Авиационная администрация Казахстана выдает свидетельство о постановке на учет сроком на 5 лет или на срок действия договора аренды.

При снятии с учета беспилотного летательного аппарата заявитель представляет заявку на снятие с учета с приложением документов.

При соответствии представленных документов Авиационная администрация Казахстана выдает заявителю свидетельство о снятии БПЛА с учета.

Срок постановки на учет, а также снятие с него составляет 30 рабочих дней. Отказ в выдаче свидетельства о постановке на учет осуществляется в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки.

При устранении выявленных недостатков заявитель повторно обращается в Авиационную администрацию Казахстана для постановки на учет беспилотного летательного аппарата.

Документы с сопроводительным письмом направляются для регистрации на электронный адрес frontoffice@caakz.com либо по адресу г.Нур-Султан, пр. Мəңгілік Ел зд. 55/15, блок С 2.3.

Напомним, Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РК были утверждены в январе этого года. Эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации

На сегодняшний день в Казахстане состоят на учете 279 беспилотных летательных аппаратов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 17:42
Вот и по летали...Надо также и электрические самокаты, мотики, и прочие движущиеся средства, ставить на учёт, а то развелось как саранча, уже скоро по пяткам начнут ездить.
 
 

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