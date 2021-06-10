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Африканцев кололи водой вместо вакцины от коронавируса - СМИ

Просмотров:1850 Опубликовано: Сегодня, 14:53
Африканцев кололи водой вместо вакцины от коронавируса - СМИ
Фото ©REUTERS
Медицинские работники в государственных больницах Кении вводили местным жителям воду вместо вакцины от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на News24.

Сообщается, что жители африканской страны имеют право на бесплатную вакцинацию препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в соответствии с планом страны по внедрению вакцины против COVID-19, который поддерживается глобальной инициативой COVAX. Вакцинация проходит в специальных медицинских центрах, аккредитованных государством.

Однако из-за нехватки препарата некоторые врачи стали предлагать кенийцам вакцину за деньги, а затем вместо этого колоть воду.

Министр здравоохранения страны Мутахи Кагве призвал граждан не платить за вакцинацию и дождаться бесплатного лекарства.

"Я хочу предупредить страну и кенийцев, что вакцинация бесплатна, и никто не должен взимать с вас плату за нее. Это является незаконным, и есть вероятность, что вам не делают прививки надлежащими вакцинами. Вполне вероятно, что вам делают прививку водой", - заявил министр.

По его словам, власти уже начали расследование подобных случаев мошенничества и возбудили уголовное дело


Источник: tengrinews.kz
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