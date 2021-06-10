Африканцев кололи водой вместо вакцины от коронавируса - СМИ

Медицинские работники в государственных больницах Кении вводили местным жителям воду вместо вакцины от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на News24.



Сообщается, что жители африканской страны имеют право на бесплатную вакцинацию препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в соответствии с планом страны по внедрению вакцины против COVID-19, который поддерживается глобальной инициативой COVAX. Вакцинация проходит в специальных медицинских центрах, аккредитованных государством.



Однако из-за нехватки препарата некоторые врачи стали предлагать кенийцам вакцину за деньги, а затем вместо этого колоть воду.



Министр здравоохранения страны Мутахи Кагве призвал граждан не платить за вакцинацию и дождаться бесплатного лекарства.



"Я хочу предупредить страну и кенийцев, что вакцинация бесплатна, и никто не должен взимать с вас плату за нее. Это является незаконным, и есть вероятность, что вам не делают прививки надлежащими вакцинами. Вполне вероятно, что вам делают прививку водой", - заявил министр.



По его словам, власти уже начали расследование подобных случаев мошенничества и возбудили уголовное дело