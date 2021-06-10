Как получить годовой льготный абонемент на платные дороги

Абонемент можно оформить на пункте взимания платы.
Как получить годовой абонемент для проезда по платным автодорогам, рассказали в пресс–службе нацкомпании "Казавтожол", передает Arnapress.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Легковой автомобиль должен быть зарегистрирован в населенном пункте, прилегающем к платному участку.
Абонемент можно оформить на пункте взимания платы.
Для этого нужно:
предоставить удостоверение личности и техпаспорт транспортного средства; написать заявление и оплатить на кассе тысячу тенге (примерно два доллара); либо можно обратиться к операторам контакт–центра 1403.
Платные автодороги в Казахстане в 2021 году
В 2021 году в Казахстане оплату введут на пяти участках автодорог І категории, то есть высшего качества.
Это участки:
"Западная Европа – Западный Китай" (Кайнар – Тараз, Тараз – Шымкент, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент); Щучинск – Кокшетау; Капшагай – Талдыкорган (с обходом города Талдыкорган); Нур–Султан – Павлодар; Актау ‒ Жетибай – Жанаозен, обходы городов Нур–Султан, Караганда, Павлодар.
Строительство альтернативных бесплатных дорог, наряду с платными, по законодательству не предусмотрено, рассказали в "Казавтожоле".
Тарифы:
‒ для "легковушек" – один тенге за один километр. Для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент 1 000 тенге;
‒ для автобусов, в зависимости от количества посадочных мест, от пяти до 15 тенге за километр. Междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты;
‒ для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, от пяти до 25 тенге за километр.
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