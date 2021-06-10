Как получить годовой льготный абонемент на платные дороги

Абонемент можно оформить на пункте взимания платы.



Как получить годовой абонемент для проезда по платным автодорогам, рассказали в пресс–службе нацкомпании "Казавтожол", передает Arnapress.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.



Легковой автомобиль должен быть зарегистрирован в населенном пункте, прилегающем к платному участку.



Абонемент можно оформить на пункте взимания платы.



Для этого нужно:



предоставить удостоверение личности и техпаспорт транспортного средства;

написать заявление и оплатить на кассе тысячу тенге (примерно два доллара);

либо можно обратиться к операторам контакт–центра 1403.



Платные автодороги в Казахстане в 2021 году



В 2021 году в Казахстане оплату введут на пяти участках автодорог І категории, то есть высшего качества.



Это участки:



"Западная Европа – Западный Китай" (Кайнар – Тараз, Тараз – Шымкент, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент);

Щучинск – Кокшетау;

Капшагай – Талдыкорган (с обходом города Талдыкорган);

Нур–Султан – Павлодар;

Актау ‒ Жетибай – Жанаозен, обходы городов Нур–Султан, Караганда, Павлодар.



Строительство альтернативных бесплатных дорог, наряду с платными, по законодательству не предусмотрено, рассказали в "Казавтожоле".



Тарифы:



‒ для "легковушек" – один тенге за один километр. Для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент 1 000 тенге;



‒ для автобусов, в зависимости от количества посадочных мест, от пяти до 15 тенге за километр. Междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты;



‒ для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, от пяти до 25 тенге за километр.