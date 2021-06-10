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Как получить годовой льготный абонемент на платные дороги

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Как получить годовой льготный абонемент на платные дороги
Иллюстративное фото
Абонемент можно оформить на пункте взимания платы.

Как получить годовой абонемент для проезда по платным автодорогам, рассказали в пресс–службе нацкомпании "Казавтожол", передает Arnapress.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Легковой автомобиль должен быть зарегистрирован в населенном пункте, прилегающем к платному участку.

Абонемент можно оформить на пункте взимания платы.

Для этого нужно:

предоставить удостоверение личности и техпаспорт транспортного средства;
написать заявление и оплатить на кассе тысячу тенге (примерно два доллара);
либо можно обратиться к операторам контакт–центра 1403.

Платные автодороги в Казахстане в 2021 году

В 2021 году в Казахстане оплату введут на пяти участках автодорог І категории, то есть высшего качества.

Это участки:

"Западная Европа – Западный Китай" (Кайнар – Тараз, Тараз – Шымкент, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент);
Щучинск – Кокшетау;
Капшагай – Талдыкорган (с обходом города Талдыкорган);
Нур–Султан – Павлодар;
Актау ‒ Жетибай – Жанаозен, обходы городов Нур–Султан, Караганда, Павлодар.

Строительство альтернативных бесплатных дорог, наряду с платными, по законодательству не предусмотрено, рассказали в "Казавтожоле".

Тарифы:

‒ для "легковушек" – один тенге за один километр. Для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент 1 000 тенге;

‒ для автобусов, в зависимости от количества посадочных мест, от пяти до 15 тенге за километр. Междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты;

‒ для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, от пяти до 25 тенге за километр.


Источник: arnapress.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:26
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А я думаю, что захват в частные руки бесплатных альтернативных дорог, должно быть не предусмотрено законодательством! Постройте свои дороги за свой счёт, и собирайте плату
 
 

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