Казахстанские теннисисты вышли в финал "Ролан Гаррос" и сотворили сенсацию

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал "Ролан Гаррос". Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса, передает zakon.kz.
Мы продолжаем творить историю и делаем это вместе с вами, - сказал спустя 10 минут после окончания полуфинального матча Андрей Голубев. Сегодня на центральным корте "Ролан Гаррос" имени Филиппа Шатрие наши ребята впервые в истории казахстанского тенниса в мужском парном разряде вышли в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинале наш дуэт обыграл испанцев Пабло Андухара/Педро Мартинеса.
В первом сете казахстанцы проиграли 1:6. Во втором игра шла вровень вплоть до 9-го гейма. Единственный брейк-пойнт позволил Александру и Андрею забрать вторую партию – 6:4. В решающем сете казахстанцы вновь в стартовом гейме сделали брейк. Этого им хватило, чтобы довести матч до победы и подарить всем казахстанцам выход в исторический финал Открытого чемпионата Франции.
Встреча продлилась 1 час и 45 минут. За это время Бублик и Голубев сумели реализовать два брейк-пойнта из двух, восемь раз подать навылет и допустить две двойные ошибки. В свою очередь, Андухар и Мартинес записали в свой актив три брейк-пойнта из шести и допустили четыре двойные ошибки.
Таким образом, Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграют в финале турнира серии "Большого шлема".
До этого, семь лет назад на "Ролан Гаррос" Андрей доходил до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом. Александр же играл в полуфинале на Australian Open вместе с еще одним казахстанцем Михаилом Кукушкиным.
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