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Казахстанка разбилась насмерть, упав с небоскреба в Москве – СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:54
Казахстанка разбилась насмерть, упав с небоскреба в Москве – СМИ
Фото: РИА Новости
Девушка погибла, упав с 86-го этажа смотровой площадки башни "ОКО" комплекса Москва-сити, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "РЕН ТВ".

По данным телеканала, погибшей оказалась 20-летняя Диана. В Москву она приехала из Казахстана.

Обстоятельства падения пока неизвестны. Проверку по факту трагедии начал СК по Москве.

Напомним, 13 апреля 2018 года студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений 21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО во время большой перемены. Она получила множественные переломы. 3 мая девушка скончалась в НИИ Склифосовского, куда была госпитализирована.

Позже по подозрению в убийстве девушки был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов.

8 июня 2021 года суд в Москве вынес оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника. Российские СМИ назвали такой вердикт "странным".

Другая казахстанка, Асель Айтпаева, погибла в ночь на 5 мая при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси. Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Местная полиция на следующий день арестовала подозреваемого - 57-летнего уроженца города Зугдиди, ранее судимого Бесика Тордуа, по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства. Перед смертью Асель успела отправить подруге часовую аудиозапись разговора с Тордуа. Генеральная прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения дальнему родственнику Асель Мурату Мейрбекову. 25 мая 2021 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей Мейрбекова сроком на два месяца.


Источник: Tengrinews.kz
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