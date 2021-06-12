«Тарелок нет». Почему запеканку пациенту положили на тумбочку, рассказали в больнице Петропавловска

Возмущенный мужчина попытался выяснить причины такого, по его словам, собачьего отношенияВ одной из больниц Петропавловска разразился скандал, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Астана».Напомним, необычная подача полдника в петропавловской больнице стала причиной скандала. Запеканку пациенту положили прямо на прикроватную тумбочку. Возмущенный мужчина попытался выяснить причины такого, по его словам, собачьего отношения. На что работница столовой ответила сухо: «Тарелок нет».Журналистам в больнице сообщили, что кухонный инвентарь имеется в достаточном количестве. Руководство медучреждения принесло извинения пациенту. «Разносчице» же вынесли выговор и понизили в должности до работницы технического персонала.«Она говорит, что у него не было своей тарелочки и его самого в этот момент не было в палате. Если бы дал тарелочку, просто она поленилась пойти, у нас достаточно инвентаря имеется. Мы приняли меры. Сразу провели совет сестер, разобрали и ходатайствовали перед администрацией больницы о вынесении административного взыскания в виде выговора. Данной сотруднице был вынесен выговор, и она переведена на другое место работы», – сказала главная медицинская сестра Многопрофильной городской больницы Галина Кокишева.