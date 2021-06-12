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«Тарелок нет». Почему запеканку пациенту положили на тумбочку, рассказали в больнице Петропавловска

Просмотров:765 Опубликовано: Сегодня, 12:29
«Тарелок нет». Почему запеканку пациенту положили на тумбочку, рассказали в больнице Петропавловска
Кадр из видео
Возмущенный мужчина попытался выяснить причины такого, по его словам, собачьего отношения

В одной из больниц Петропавловска разразился скандал, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Астана».

Напомним, необычная подача полдника в петропавловской больнице стала причиной скандала. Запеканку пациенту положили прямо на прикроватную тумбочку. Возмущенный мужчина попытался выяснить причины такого, по его словам, собачьего отношения. На что работница столовой ответила сухо: «Тарелок нет».

Журналистам в больнице сообщили, что кухонный инвентарь имеется в достаточном количестве. Руководство медучреждения принесло извинения пациенту. «Разносчице» же вынесли выговор и понизили в должности до работницы технического персонала.

«Она говорит, что у него не было своей тарелочки и его самого в этот момент не было в палате. Если бы дал тарелочку, просто она поленилась пойти, у нас достаточно инвентаря имеется. Мы приняли меры. Сразу провели совет сестер, разобрали и ходатайствовали перед администрацией больницы о вынесении административного взыскания в виде выговора. Данной сотруднице был вынесен выговор, и она переведена на другое место работы», – сказала главная медицинская сестра Многопрофильной городской больницы Галина Кокишева.



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 4 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 14:01
Username,
Отношение человека к человеку как к скоту. Тут конкретно имеет место быть свинство от "обслуживающего персонала" если можно так выразиться. А это и есть тот самый народ.
 
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Pear (Посетители) Сегодня, 13:43
Там мог иметь место и национализм. Всего не узнаем из СМИ.
 
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Username (Посетители) Сегодня, 13:36
Это же на сколько надо быть отбитым? Отношение к людям как к скоту.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:48
Так его.еше бы на пол бросила и записку .жрать тварь.
 
 

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