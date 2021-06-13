«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 13 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.15 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пандемия сказалась на знаниях детей – глава Минобразования

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Пандемия сказалась на знаниях детей – глава Минобразования
Фото из открытых источников
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским учителям, где попросил их протянуть руку помощи своим ученикам, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он назвал завершившийся учебный год сложным, необычным, но выразил уверенность, что год запомнится как год самоотверженного и героического труда каждого учителя.

По словам министра, не все могут понять, насколько сложно было школе перестроиться на абсолютно новые методы обучения.

К большому сожалению, мы не смогли перейти полноценно к традиционному формату обучения. Последствия пандемии для системы образования нам еще предстоит прочувствовать.

Но, несмотря на все те трудности и вызовы, с которыми мы столкнулись, каждый из вас сумел организовать занятия, дать максимально возможный и эффективный результат.

Вы стали ярким примером проявления лучших качеств нашей профессии – чуткости, заботы, внимания по отношению к детям и человеколюбия.

Однако, несмотря на все титанические усилия, дети, которые отставали в обучении, в период дистанционного обучения в силу разных объективных причин, к сожалению, увеличили свой разрыв в знаниях по сравнению с другими учениками.

Асхат Аймагамбетов задается вопросом, виноваты ли в этом дети и отвечает, что нет, но надо предоставить им возможность восполнить имеющиеся пробелы.

Министр просит коллег проявить величайшую добродетель, которая является гордостью профессии, а именно – протянуть руку помощи своим ученикам и отмечает, что не менее важной является работа со школьниками, которые из-за пандемии увеличили отставание по программе и настаивает, что это отставание ни в коем случае не характеризует их возможности.

Это характеризует недостаточность условий, особенности мотивации, особые условия жизни и обучения. Такие дети требуют сейчас большего внимания. У них огромный потенциал. И именно сейчас мы должны оказать им поддержку.

Я прошу и надеюсь, что Вы откликнитесь на мою просьбу, возьмете несколько детей под свое шефство, организуете диагностику пробелов и затруднений, проведете дополнительные уроки.

И еще я призываю Вас активно участвовать в работе летних школ с 26 мая по 20 июня.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что в период дистанционного обучения многие педагоги стали активно осваивать социальные сети, вносить игровые элементы в свои занятия и пообещал поддерживать их в будущем.

Пандемия показала, что учитель должен сфокусироваться не столько на передаче информации, сколько на реализации главной миссии: поддерживать детей, сочувствовать, мотивировать, объяснять и помогать, быть наставником.

Дети стали другими, стали лучше, свободнее. Наш долг – поддерживать и развивать их лучшие качества.

Резюмируя сказанное, министр попросил коллег проявить активную гражданскую позицию в кампании вакцинации, распространяя научные факты и бороться с лженаучными аргументами и мифами.

В этот сложный период мне выпала честь работать с Вами.

Большое спасибо и низкий поклон Вам за понимание, поддержку и самоотдачу.

Вы стали героем этого тяжелого учебного года.

Успехов Вам, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких!

Желаю в период летнего отпуска хорошо отдохнуть и вернуться в школу с новыми силами.

До встречи в новом учебном году.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика