Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 215, в городе Алматы – 96, в городе Шымкенте – 42, в Акмолинской области – 43, в Актюбинской области – 12, в Алматинской области – 29, в Атырауской области – 43, в ВКО – 72, в Жамбылской области – 22, в ЗКО – 51, в Карагандинской области – 165, в Костанайской области – 33, в Кызылординской области – 25, в Мангистауской области – 34, в Павлодарской области – 50, в СКО – 13, в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 402 239 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 227, в городе Алматы - 183, в городе Шымкенте - 0, в Акмолинской области - 9, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 37, в Атырауской области - 11, в ВКО - 63, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 19, в Карагандинской области - 108, в Костанайской области - 50, в Кызылординской области – 11, в Мангыстауской области - 38, в Павлодарской области - 12, в СКО - 26, в Туркестанской области - 17.
Всего в стране выздоровело 377 642 человека от COVID-19
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