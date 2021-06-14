Туалетов не хватает казахстанскому туризму

Для развития казахстанскому туризму не хватает более 900 санитарно-гигиенических узлов (СГУ). Об этом заявил председатель Комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz.
Совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития и акиматами областей в 2019 году проведена инвентаризация санитарно-гигиенических узлов и определена потребность в них, которая составила 962 объектов сервиса с санузлами. Как вы знаете, за последние 2 года работа по установке санузлов Казавтожолом проводилась вдоль трасс республиканского значения. И если вдоль трасс республиканского значения у предпринимателей есть еще какая-то заинтересованность ведения такого бизнеса, где помимо туалета есть помещение для небольшого магазинчика, то по остальным дорогам трудно завлечь предпринимателя в связи с неокупаемостью бизнеса, - сказал Рыспеков.
Он добавил, что в связи с этим внедряется мера господдержки по субсидированию затрат на содержание СГУ в размере 83 тысяч тенге ежемесячно.
Это будет касаться дорог областного и районного значения как для отдельно стоящих стационарных помещений в основных местах скопления туристов, так и объектов придорожного сервиса, где имеется низкая окупаемость. Данные средства позволят уменьшить затраты на содержание технического персонала, а также приобретение необходимого инвентаря, - заключил глава Комитета.
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