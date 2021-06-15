"Сбежала от испытания вакцины": макака залезла на столб в Сарыагаше

В соцсетях появилось видео с обезьяной, сидящей на уличном фонаре. Как оказалось, ролик был снят в Сарыагаше, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Во время мониторинга на странице одного из пользователей Instagram полицейские обнаружили видеозапись с обезьяной, сидящей на фонарном столбе, которая не могла спуститься.С целью проверки видеозаписи сотрудники полиции Сарыагашского РОП сразу же провели все необходимые мероприятия. В результате выяснилось, что инцидент произошел на одной из улиц города Сарыагаша.Как оказалось, хозяин обезьяны - житель Сарыагаша. Со слов мужчины, когда он перевозил обезьяну, она выбралась из клетки и забралась на столб. Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил ее, снова запер в клетку и увез."Установлено, что обезьяну породы макака местный житель приобрел в Республике Узбекистан для последующей перепродажи в Сарыагашском районе. В настоящее время полицейские Сарыагашского РОП изучают действия владельца обезьяны, а также соответствующие документы и рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности", - говорится в сообщении.Между тем пользователи социальных сетей в комментариях под видео шутят, что это обезьяна, на которой хотели тестировать казахстанскую вакцину от коронавируса."Это та из тех, кто сбежал по дороге в Отар на испытание вакцины?", "Все в порядке, это моя подружка", "Эта та, которая от испытаний QazVac сбежала?", "Новый "Сергек", - шутят казахстанцы.Напомним, ранее сообщалось, что макаки, на которых должны были испытывать казахстанскую вакцину, сбежали при транспортировке в Отар. Курьезный случай произошел осенью прошлого года.