Осенью цены на картофель упадут до минимума, но может подорожать мясо и молоко

В Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» объяснили, что рост цены на картофель вызван сезонностью продукта, в ближайшее время цены стабилизируются. Однако рост цен на другие продукты питания исключать нельзя.



«Картофель, который сейчас лежит на прилавках – это остатки прошлого урожая, молодого картофеля на рынке пока недостаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Кроме того, в стоимость продукта входят транспортные расходы и на выходе мы получили завышенные цены на продукт. Так, к примеру, картофель у фермеров Туркестанской области стоит 200-210 тенге за килограмм, естественно, на рынке, в розницу он дороже. По мере роста производства цена будет снижаться, осенью будет самая низкая стоимость картофеля», - рассказал директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Ербол Есенеев.



Сегодня в Казахстане выращивают порядка 4 млн. тонн картофеля, по словам эксперта НПП, этого объема достаточно, чтобы закрыть потребность казахстанцев в картофеле полностью.



«У нас в стране есть площади, технология позволяет выращивать и больше. Но уровень потребления картофеля в Казахстане не увеличивается, а соседние страны сами занимаются производством своего картофеля. Поэтому, потребности засевать больше площадей, у фермеров нет. К тому же, не у всех фермеров есть возможность хранить картофель до лета», - отметил эксперт.



В южных регионах сбор картофеля и раннеспелых овощей уже начался. Появление на рынке новой продукции стабилизирует цены. При этом, в «Атамекене» считают, что картофель стал триггером, который обнажил проблемы фермеров.



«Мы можем получить удорожание продуктов питания, например, мяса. Катастрофическая ситуация с кормами в большинстве регионов Казахстана. Сейчас сезон, фермеры должны заготовить, минимум годовой запас сухих и сочных кормов. Более того, ситуация ежегодно ухудшается. Например, на юге страны стоимость кормов увеличилась кратно», - рассказал Ербол Есенеев.



В 2020 году стоимость тюка сена (18-20 кг) в Жамбылской области варьировалась от 400-500 тенге, в 2021 года цена выросла до 1000-1200 тенге. Кроме того, на урожае сказалась холодная весна, малое количество осадков, отсутствие воды для орошения и дороговизна техники. Также, резко выросла цена расходных материалов – ГСМ, запчастей, строительных материалы для ремонта баз и складов.



«При таких дорогих кормах следует ожидать, что осенью фермеры будут массово продавать свой скот по бросовой цене, так как содержать животных зимой становится невыгодно. Естественно, дефицит скота может привести к подорожанию стоимости мяса и молока»,- пояснил Ербол Есенеев.



По словам эксперта, решать проблему необходимо комплексно. В частности, необходимы благоприятные условия для увеличения производства основных видов продовольствия, также нужна работа по локализации местного производства.