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Осенью цены на картофель упадут до минимума, но может подорожать мясо и молоко

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Осенью цены на картофель упадут до минимума, но может подорожать мясо и молоко
Иллюстративное фото
В Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» объяснили, что рост цены на картофель вызван сезонностью продукта, в ближайшее время цены стабилизируются. Однако рост цен на другие продукты питания исключать нельзя.

«Картофель, который сейчас лежит на прилавках – это остатки прошлого урожая, молодого картофеля на рынке пока недостаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Кроме того, в стоимость продукта входят транспортные расходы и на выходе мы получили завышенные цены на продукт. Так, к примеру, картофель у фермеров Туркестанской области стоит 200-210 тенге за килограмм, естественно, на рынке, в розницу он дороже. По мере роста производства цена будет снижаться, осенью будет самая низкая стоимость картофеля», - рассказал директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Ербол Есенеев.

Сегодня в Казахстане выращивают порядка 4 млн. тонн картофеля, по словам эксперта НПП, этого объема достаточно, чтобы закрыть потребность казахстанцев в картофеле полностью.

«У нас в стране есть площади, технология позволяет выращивать и больше. Но уровень потребления картофеля в Казахстане не увеличивается, а соседние страны сами занимаются производством своего картофеля. Поэтому, потребности засевать больше площадей, у фермеров нет. К тому же, не у всех фермеров есть возможность хранить картофель до лета», - отметил эксперт.

В южных регионах сбор картофеля и раннеспелых овощей уже начался. Появление на рынке новой продукции стабилизирует цены. При этом, в «Атамекене» считают, что картофель стал триггером, который обнажил проблемы фермеров.

«Мы можем получить удорожание продуктов питания, например, мяса. Катастрофическая ситуация с кормами в большинстве регионов Казахстана. Сейчас сезон, фермеры должны заготовить, минимум годовой запас сухих и сочных кормов. Более того, ситуация ежегодно ухудшается. Например, на юге страны стоимость кормов увеличилась кратно», - рассказал Ербол Есенеев.

В 2020 году стоимость тюка сена (18-20 кг) в Жамбылской области варьировалась от 400-500 тенге, в 2021 года цена выросла до 1000-1200 тенге. Кроме того, на урожае сказалась холодная весна, малое количество осадков, отсутствие воды для орошения и дороговизна техники. Также, резко выросла цена расходных материалов – ГСМ, запчастей, строительных материалы для ремонта баз и складов.

«При таких дорогих кормах следует ожидать, что осенью фермеры будут массово продавать свой скот по бросовой цене, так как содержать животных зимой становится невыгодно. Естественно, дефицит скота может привести к подорожанию стоимости мяса и молока»,- пояснил Ербол Есенеев.

По словам эксперта, решать проблему необходимо комплексно. В частности, необходимы благоприятные условия для увеличения производства основных видов продовольствия, также нужна работа по локализации местного производства.


Источник: atameken.kz
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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:12
Мясо с начала года дорожает, каждый месяц... Да и не только мясо

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:37
Цены растут со страшной силой и многому виной карантинные ограничения.

Богатые богатеют , бедные беднеют!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • non_alcoholic
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:36
Ну мы уже знаем почему подорожает, мы захотим свежее осеннее мясо а не летнее и молока захотим тоже свежего осеннего удоя. Мы в курсе как это работает.
 
 

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