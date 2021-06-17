Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 16 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 343 город Алматы - 109 город Шымкент - 31 Акмолинская область - 37 Актюбинская область - 25 Алматинская область - 41 Атырауская область - 62 Восточно-Казахстанская область - 76 Жамбылская область - 15 Западно-Казахстанская область - 84 Карагандинская область - 150 Костанайская область - 33 Кызылординская область - 26 Мангыстауская область - 39 Павлодарская область - 41 Северо-Казахстанская область - 21 Туркестанская область - 12
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