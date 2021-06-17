Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 16 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 343

город Алматы - 109

город Шымкент - 31

Акмолинская область - 37

Актюбинская область - 25

Алматинская область - 41

Атырауская область - 62

Восточно-Казахстанская область - 76

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 84

Карагандинская область - 150

Костанайская область - 33

Кызылординская область - 26

Мангыстауская область - 39

Павлодарская область - 41

Северо-Казахстанская область - 21

Туркестанская область - 12



Всего в стране выявлено 405 209 заболевших.