Руководители в авиации не имеют образования - Талгат Мусабаев

Депутат Сената, летчик-космонавт Талгат Мусабаев заявил, что некоторые руководители, стоящие у руля казахстанской авиации, не имеют должного образования, передает Tengrinews.kz.



"Пару фраз хочу сказать, чтобы мои коллеги и руководство Сената знали, что по вопросам авиации у руководства стоят люди, которые не только никогда не работали в авиации, но еще и не имеют образования, даже среднего и высшего. Поэтому отчеты понятно какого качества (...).



Эти руководители, которые не имеют образования, наверное, басню Крылова никогда не читали про мартышку, осла, козла и косолапого мишку. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Мало говорить, надо иметь определенные и специальные знания", - сказал Мусабаев на заседании палаты в ходе обсуждения отчета правительства.



Кроме того, сенатор снова высказался о гражданстве руководителей Авиационной администрации Казахстана.



"Переданы функции государственные Республики Казахстан не гражданину Республики Казахстан. В руководстве так называемой Авиационной администрации Казахстана сегодня находятся гражданин Британии и заместитель - гражданин Соединенных Штатов. Где казахстанские граждане?" - добавил Талгат Мусабаев.

