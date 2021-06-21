Юрист рассказал о самом беспредельном штрафе в Казахстане

Известный адвокат Жангельды Сулейманов подверг критике введенный в 2015 году штраф за неуплату парковки в Казахстане. По словам правозащитника, этот штраф является «самым тупым и беспредельным», и противоречит как таковым принципам права, передает Azattyq Rýhy
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«Отношения между водителем и частными парковочными компаниями носят гражданско-правовой договор. Это обычная сделка/договор, по которому парковочная компания предоставляет услуги водителю по парковке. И такая сделка регулируется главой 33 ГК РК «Возмездное оказание услуг». И если водитель не уплатил за парковку, то парковочная компания имеет право обратиться в суд за взысканием 100 тенге. Только так по закону можно взыскивать оплату», - отмечает юрист.
Но у нас, продолжает Сулейманов, особая страна, в которой законы не всегда уважают.
«И чтобы облегчить жизнь парковочных компаний, придумали такой беспредельный штраф за нарушение условий договора. Штраф, который превышает сам долг в сотни раз. Например, водитель забыл уплатить за десять минут парковки - 16 тенге, а штраф за это 8 751 тенге, то есть в 546 раз больше!», - добавил адвокат.
Юрист подчеркнул, что государство не может влезать в частные отношения.
«Почему тогда нет штрафов за уклонение от уплаты по другим услугам? Их же сотни видов. Например, строительные, рекламные, консультационные, юридические и т.д. По всем этим договорам долги взыскиваются через гражданский суд. А если бы законы были для всех одинаковые, то нужно ввести штрафы за уклонение от уплаты любых услуг, и размер штрафов должен быть в 546 раз больше долга. Например, человек не оплатил юристу услуги за ведение дела в суде пусть 100 тысяч тенге, то тогда штраф на него 54 600 000 тенге. Самое страшное, что все понимают это и молчат. И ничего нельзя исправить», - с досадой резюмировал Сулейманов.
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