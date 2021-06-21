«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.82 KZT
  • €1 = 509.75 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Юрист рассказал о самом беспредельном штрафе в Казахстане

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 13:00
Юрист рассказал о самом беспредельном штрафе в Казахстане
Фото из открытых источников
Известный адвокат Жангельды Сулейманов подверг критике введенный в 2015 году штраф за неуплату парковки в Казахстане. По словам правозащитника, этот штраф является «самым тупым и беспредельным», и противоречит как таковым принципам права, передает Azattyq Rýhy.

«Отношения между водителем и частными парковочными компаниями носят гражданско-правовой договор. Это обычная сделка/договор, по которому парковочная компания предоставляет услуги водителю по парковке. И такая сделка регулируется главой 33 ГК РК «Возмездное оказание услуг». И если водитель не уплатил за парковку, то парковочная компания имеет право обратиться в суд за взысканием 100 тенге. Только так по закону можно взыскивать оплату», - отмечает юрист.

Но у нас, продолжает Сулейманов, особая страна, в которой законы не всегда уважают.

«И чтобы облегчить жизнь парковочных компаний, придумали такой беспредельный штраф за нарушение условий договора. Штраф, который превышает сам долг в сотни раз. Например, водитель забыл уплатить за десять минут парковки - 16 тенге, а штраф за это 8 751 тенге, то есть в 546 раз больше!», - добавил адвокат.

Юрист подчеркнул, что государство не может влезать в частные отношения.

«Почему тогда нет штрафов за уклонение от уплаты по другим услугам? Их же сотни видов. Например, строительные, рекламные, консультационные, юридические и т.д. По всем этим договорам долги взыскиваются через гражданский суд. А если бы законы были для всех одинаковые, то нужно ввести штрафы за уклонение от уплаты любых услуг, и размер штрафов должен быть в 546 раз больше долга. Например, человек не оплатил юристу услуги за ведение дела в суде пусть 100 тысяч тенге, то тогда штраф на него 54 600 000 тенге. Самое страшное, что все понимают это и молчат. И ничего нельзя исправить», - с досадой резюмировал Сулейманов.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика