Премьер-министр Израиля заявил о новой вспышке коронавируса в стране

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о новой вспышке коронавируса в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля, количество ежедневных случаев заболевания в стране увеличилось более чем вдвое, до 125. Показатель является наибольшим количеством ежедневных случаев заражения в стране за два месяца.



Большинство случаев являются результатом нескольких вспышек в израильских школах, поэтому некоторые муниципалитеты приняли решение об обязательном ношении масок в учебных заведениях. После изучения последних случаев заболевания также выяснилось, что некоторые из граждан были инфицированы недавно появившимся штаммом "дельта".



"В свете полученных данных мы рассматриваем ситуацию как новую вспышку", - заявил Беннет, призвав израильтян по возможности избегать выездов за пределы страны и носить маски в закрытых помещениях.



По словам премьера, в ближайшее время в вопросах пересечения границы Израиля могут произойти серьезные изменения, и запреты на границах могут быть продлены в рамках новых мер предосторожности.



Напомним, Израиль стал одним из мировых лидеров по вакцинации. На начало апреля 2021 года в стране было привито почти 80 процентов взрослого населения. В начале июня из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом в Израиле были отменены все карантинные ограничения и масочный режим в помещениях.