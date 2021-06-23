«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.61 KZT
  • €1 = 509.33 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Премьер-министр Израиля заявил о новой вспышке коронавируса в стране

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Премьер-министр Израиля заявил о новой вспышке коронавируса в стране
Фото ©REUTERS
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о новой вспышке коронавируса в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля, количество ежедневных случаев заболевания в стране увеличилось более чем вдвое, до 125. Показатель является наибольшим количеством ежедневных случаев заражения в стране за два месяца.

Большинство случаев являются результатом нескольких вспышек в израильских школах, поэтому некоторые муниципалитеты приняли решение об обязательном ношении масок в учебных заведениях. После изучения последних случаев заболевания также выяснилось, что некоторые из граждан были инфицированы недавно появившимся штаммом "дельта".

"В свете полученных данных мы рассматриваем ситуацию как новую вспышку", - заявил Беннет, призвав израильтян по возможности избегать выездов за пределы страны и носить маски в закрытых помещениях.

По словам премьера, в ближайшее время в вопросах пересечения границы Израиля могут произойти серьезные изменения, и запреты на границах могут быть продлены в рамках новых мер предосторожности.

Напомним, Израиль стал одним из мировых лидеров по вакцинации. На начало апреля 2021 года в стране было привито почти 80 процентов взрослого населения. В начале июня из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом в Израиле были отменены все карантинные ограничения и масочный режим в помещениях.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 15:38
Ничего быстро справятся . Привьют оставшиеся 20 % и будут дальше жить спокойно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика