Илон Маск обеспечит всю планету интернетом к осени

НУР-СУЛТАН, 24 июн — Sputnik. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск со своей компанией Starlink планирует покрыть всю планету интернетом осенью этого года, рассказала президент SpaceX Гвинн Шотвел.



На данный момент компания успешно развернула 1800 спутников, и как только они достигнут рабочей орбиты, появится глобальный непрерывный охват, сообщила она.



По оценкам Шотвел, масштабного покрытия планеты компания собирается добиться уже к сентябрю, пишет Lenta.ru.



Кроме того, Шотвел добавила, что корпорация займется вопросами получения разрешения на предоставление телекоммуникационных услуг в разных странах. В общем планируется запустить на рабочую орбиту 12 тысяч спутников. Цена проекта – 10 миллиардов долларов.



Starlink на данный момент предоставляет услуги связи в тестовом формате для абонентов из 11 стран. Дебютная группа спутников была запущена в мае 2019 года.



В мае этого года жители казахстанского города Аксай стали свидетелями запуска 60-ти спутников компании Starlink. Произошедшее попало на видео.



В случае успешного осуществления проекта высокоскоростной интернет появится в тех уголках планеты, где сейчас остается недоступным.