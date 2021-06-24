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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Илон Маск обеспечит всю планету интернетом к осени

Просмотров:395 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Илон Маск обеспечит всю планету интернетом к осени
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
НУР-СУЛТАН, 24 июн — Sputnik. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск со своей компанией Starlink планирует покрыть всю планету интернетом осенью этого года, рассказала президент SpaceX Гвинн Шотвел.

На данный момент компания успешно развернула 1800 спутников, и как только они достигнут рабочей орбиты, появится глобальный непрерывный охват, сообщила она.

По оценкам Шотвел, масштабного покрытия планеты компания собирается добиться уже к сентябрю, пишет Lenta.ru.

Кроме того, Шотвел добавила, что корпорация займется вопросами получения разрешения на предоставление телекоммуникационных услуг в разных странах. В общем планируется запустить на рабочую орбиту 12 тысяч спутников. Цена проекта – 10 миллиардов долларов.

Starlink на данный момент предоставляет услуги связи в тестовом формате для абонентов из 11 стран. Дебютная группа спутников была запущена в мае 2019 года.

В мае этого года жители казахстанского города Аксай стали свидетелями запуска 60-ти спутников компании Starlink. Произошедшее попало на видео.

В случае успешного осуществления проекта высокоскоростной интернет появится в тех уголках планеты, где сейчас остается недоступным.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 20:44
Илон как всегда впереди всех!
Интернет будет или очень дешёвым, или почти бесплатным.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • babushka
  • Альфарий
 chrome (Посетители) Сегодня, 20:22
Интересно, какие причины найдет государство, чтоб не пускать на казахстанский рынок эту компанию? Какую-то да придумает...
 
 

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