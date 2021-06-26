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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какой вакциной привился Назарбаев

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Какой вакциной привился Назарбаев
ФОТО: elbasy.kz
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил первый компонент вакцины «Спутник V», произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, сообщает пресс-служба Елбасы.

После вакцинации Назарбаев обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

– В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трех миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Нурсултан Назарбаев.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:52
None None,
Ну так в Караганде же сделали!
Это как про автопром, МЫ ПРОИЗВОДИМ МАШИНЫ! а по сути чисто колёса прикрутили и гордость.
 
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None None (Посетители) Сегодня, 09:28
Странно. А как же патриотизм и радость за казахстанскую вакцину?
 
 

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