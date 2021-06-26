Какой вакциной привился Назарбаев

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил первый компонент вакцины «Спутник V», произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, сообщает пресс-служба Елбасы.
После вакцинации Назарбаев обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.
– В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трех миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Нурсултан Назарбаев.
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