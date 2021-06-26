«Топить без раздумий»: Кедми пояснил, почему РФ может без страха уничтожить хоть весь британский флот

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Life» пояснил, почему Россия может без страха уничтожить хоть весь британский флот.



Накануне в прямом эфире программы «Соловьев Life» известный военно-политический эксперт Яков Кедми высказал мнение, что России следует кардинально изменить стратегию, связанную с реакцией на нарушение госграницы кораблями Североатлантического альянса.



Кедми также пояснил, каким образом России следует реагировать на военные провокации Запада, как недавний инцидент с эсминцем «Defender», а также объяснил, почему Москва, защищая свои интересы в Черноморском регионе, едва ли сможет спровоцировать военное противостояние.



Прежде всего, эксперт отметил, что российским военнослужащим, зафиксировавшим заход британского эсминца на территорию РФ, необходимо было принудить вражеское судно к остановке, используя при этом современные виды вооружения. ВМФ РФ следовало задержать британских военнослужащих и арестовать военный корабль для проведения обстоятельного разбирательства.





«Первое сообщение – требование остановиться. Если нет, судно подвергается обстрелу, который заставит его остановиться. Если судно откроет ответный огонь – топить без всяких раздумий», — отмечает Кедми.



После проведения спецоперации по задержанию вражеского корабля российским военнослужащим необходимо сопроводить британцев в Севастополь, где было бы проведено полное расследование обстоятельств произошедшего с допросом всех участников провокации.



Эксперт уверен, что Россия могла бы открыть огонь по британскому кораблю, нарушившему государственную границу, не опасаясь каких-либо военных последствий, поскольку НАТО опасается столкновений с российской армией и их последствий.



Так, по словам Кедми, Россия может без страха уничтожить хоть весь британский флот, поскольку обладает для этого всеми необходимыми средствами нападения и обороны.





«Никакой войны они никогда не объявят. Они что, хотят, чтобы Великобританию смыло из-за этой глупости? Этой страны больше не будет после любой попытки начать военные действия, прежде чем какая-либо американская ракета из ее арсеналов долетит до территории России. Для Британии смертельна любая война. Весь британский флот Россия может уничтожить за 15 минут», — резюмировал Кедми.