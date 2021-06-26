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«Топить без раздумий»: Кедми пояснил, почему РФ может без страха уничтожить хоть весь британский флот

Просмотров:2363 Опубликовано: Сегодня, 11:35
«Топить без раздумий»: Кедми пояснил, почему РФ может без страха уничтожить хоть весь британский флот
Иллюстративное фото
Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Life» пояснил, почему Россия может без страха уничтожить хоть весь британский флот.

Накануне в прямом эфире программы «Соловьев Life» известный военно-политический эксперт Яков Кедми высказал мнение, что России следует кардинально изменить стратегию, связанную с реакцией на нарушение госграницы кораблями Североатлантического альянса.

Кедми также пояснил, каким образом России следует реагировать на военные провокации Запада, как недавний инцидент с эсминцем «Defender», а также объяснил, почему Москва, защищая свои интересы в Черноморском регионе, едва ли сможет спровоцировать военное противостояние.

Прежде всего, эксперт отметил, что российским военнослужащим, зафиксировавшим заход британского эсминца на территорию РФ, необходимо было принудить вражеское судно к остановке, используя при этом современные виды вооружения. ВМФ РФ следовало задержать британских военнослужащих и арестовать военный корабль для проведения обстоятельного разбирательства.


«Первое сообщение – требование остановиться. Если нет, судно подвергается обстрелу, который заставит его остановиться. Если судно откроет ответный огонь – топить без всяких раздумий», — отмечает Кедми.

После проведения спецоперации по задержанию вражеского корабля российским военнослужащим необходимо сопроводить британцев в Севастополь, где было бы проведено полное расследование обстоятельств произошедшего с допросом всех участников провокации.

Эксперт уверен, что Россия могла бы открыть огонь по британскому кораблю, нарушившему государственную границу, не опасаясь каких-либо военных последствий, поскольку НАТО опасается столкновений с российской армией и их последствий.

Так, по словам Кедми, Россия может без страха уничтожить хоть весь британский флот, поскольку обладает для этого всеми необходимыми средствами нападения и обороны.


«Никакой войны они никогда не объявят. Они что, хотят, чтобы Великобританию смыло из-за этой глупости? Этой страны больше не будет после любой попытки начать военные действия, прежде чем какая-либо американская ракета из ее арсеналов долетит до территории России. Для Британии смертельна любая война. Весь британский флот Россия может уничтожить за 15 минут», — резюмировал Кедми.


Источник: rsnnews.ru
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Комментарии ( 4 )

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  • diger
  • TU-154
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:17
Ещё тот мракобес этот Соловьев... Сам поносит "загнивающий запад" и сам же отдыхает на вилле в Италии

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • TU-154
 diger (Посетители) Сегодня, 13:13
tolk,Слушает очень много, особенно на соловьёв лайф,та ещё помойка для мозга.
 
-1
  • montgomery
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  • diger
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 tolk (Посетители) Сегодня, 12:17
И таких ,неполноценных , кто то слушает?
 
-2
  • Ustas
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 11:54
Военно-политический эксперт Яков Кедми

Когда это Яшка стал "Военно-политический экспертом"? lol
 
 

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