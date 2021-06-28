Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменились в РК

Министр внутренних дел Республики Казахстан от 15 июня 2021 года внес изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.



Правила определяют порядок оказания госуслуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".



Иммигрантам территориальные органы полиции выдают РВП сроком до года в зависимости от категории получаемого разрешения.



Для получения госуслуги следует обращаться с заявлением-анкетой:



- в территориальные органы полиции,

- либо через Государственную корпорацию,

- либо через портал.



К заявлению следует приложить документы согласно утвержденному перечню.



Для получения государственной услуги на портале требуется наличие ЭЦП у принимающего лица.



Для этого нужно:



1. Авторизоваться на портале в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция - Иностранцам: въезд в РК и гражданство", выбрать государственную услугу "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн".

2. Оформить заявку в соответствии с документами иностранца, подписать заявку ЭЦП и направить ее на исполнение.



В случае подачи заявления через портал в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.



Заявка в электронном виде поступает на исполнение услугодателю в ИС МП. При обращении после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются следующим рабочим днем.



Срок рассмотрения заявления-анкеты о выдаче РВП составляет один рабочий день.



Документ вводится в действие со 2 июля 2021 года.