Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменились в РК

Министр внутренних дел Республики Казахстан от 15 июня 2021 года внес изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
Правила определяют порядок оказания госуслуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".
Иммигрантам территориальные органы полиции выдают РВП сроком до года в зависимости от категории получаемого разрешения.
Для получения госуслуги следует обращаться с заявлением-анкетой:
- в территориальные органы полиции, - либо через Государственную корпорацию, - либо через портал.
К заявлению следует приложить документы согласно утвержденному перечню.
Для получения государственной услуги на портале требуется наличие ЭЦП у принимающего лица.
Для этого нужно:
1. Авторизоваться на портале в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция - Иностранцам: въезд в РК и гражданство", выбрать государственную услугу "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн". 2. Оформить заявку в соответствии с документами иностранца, подписать заявку ЭЦП и направить ее на исполнение.
В случае подачи заявления через портал в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.
Заявка в электронном виде поступает на исполнение услугодателю в ИС МП. При обращении после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются следующим рабочим днем.
Срок рассмотрения заявления-анкеты о выдаче РВП составляет один рабочий день.
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