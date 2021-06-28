Осторожно, плутоний: Более 20 тыс лет потребуется для полного распада химэлимента на полигоне Семея

Через два месяца исполняется 30 лет, как в Казахстане закрыли Семипалатинский ядерный полигон. Стоит ли говорить, какой неимоверный урон нанесли эти испытания экологии города?! На момент проведения взрывов радиоактивное загрязнение представляло собой огромное количество разнообразных радиоизотопов большой активности. На текущий момент остались только долгоживущие радиоизотопы, такие как плутоний-239, период полураспада которого более 20 тыс лет. Об этом, а также об ущербе от взрывов и планах по восстановлению флоры и фауны территории полигона корреспонденту ИА «NewTimes.kz» рассказали в Национальном ядерном центре Казахстана (НЯЦ РК).



29 августа 1949 год. Небольшой казахстанский городок, который советские власти выбрали в качестве испытательного полигона, содрогнулся под первым ударом ядерной бомбы. Атомный гриб накрыл территорию, некогда богатую растительностью. Десятки лет потребовались, чтобы флора и фауна восстановились после страшных испытаний.



«В настоящее время уровень радиоактивного загрязнения значительно ниже, чем был при испытаниях, однако говорить о полном восстановлении экологии территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, конечно, рано. Необходимо подчеркнуть, что здесь в подавляющем большинстве речь идет именно о территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона», — говорит главный инженер РГП «Национальный ядерный центр РК» Сергей Локштанов.



По словам специалиста, ядерные взрывы на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП — прим. NT) привели к масштабному радиоактивному загрязнению территории полигона, частично загрязнение коснулось и отдельных, прилегающих к полигону территорий.



«Со временем большая часть радионуклидов полностью распалась, но остались радионуклиды, у которых длительный период полураспада. Опасные концентрации оставшихся радионуклидов сегодня сосредоточены только на территории СИП, в районах испытательных площадок, где непосредственно и проводились ядерные испытания, а также на следах радиоактивных выпадений в пределах границ бывшего СИП. По историческим сведениям, ядерные испытания нанесли ущерб здоровью населения. Основное воздействие на экологию и население связано с проведением атмосферных ядерных испытаний до 1963 года», — добавляет Сергей Локштанов.



Отметим, что НЯЦ РК приступил к обследованию радиационного загрязнения территории СИП практически сразу после создания, но эти измерения носили избирательный характер и не охватывали всю площадь полигона.



«Масштабные комплексные обследования всей территории полигона начались в 2008 году и планируется завершить в 2021 году. Показатели радиоактивного загрязнения полигона как 30 лет назад, так и сейчас разбросаны в очень широком диапазоне — от фоновых значений (0,1 мкЗв/ч) на незагрязненных территориях до десятков и сотен мкЗв/ч непосредственно в местах проведения испытаний. Необходимо также отметить, что многолетняя деятельность НЯЦ на СИП, полученная информация о проведенных исследованиях, понимание текущих проблем и перспектив СИП позволяют нам уже сегодня ставить перед собой новые задачи, нацеленные на дальнейшее улучшение ядерной и радиационной безопасности полигона и прилегающих к нему территорий», — говорят в НЯЦ РК.



На основе полученных результатов и опыта правительством РК был сформирован и реализуется комплексный научно обоснованный план первоочередных мероприятий по практической реализации приведения территории СИП в безопасное состояние и развития его инфраструктуры. Непосредственную работу проводят и в самом центре.



«Мы планируем завершить комплексное экологическое обследование Семипалатинского испытательного полигона. Результатом выполняемых работ станет получение полной характеристики и актуальной информации о современном радиоэкологическом состоянии полигона. Этот большой объемный труд был начат в 2008 году. При этом использованы уникальные методы и технологии исследований, многие из которых были разработаны Национальным ядерным центром РК. На сегодняшний день обследовано более 90% территории СИП, даны положительные заключения МАГАТЭ», — подчеркивает Сергей Локштанов.



Примечательно, что у Национального ядерного центра РК уникальный опыт сотрудничества как с различными международными организациями, так и с зарубежными партнерами — из Японии, США, России, Франции, Беларуси и других стран. Причины такого взаимодействия кроются в том, что специалисты НЯЦ РК имеют большой опыт проведения исследований в таких областях, как атомная энергетика, радиоэкология, ядерная и радиационная физика и радиационное материаловедение. Кроме того, сказалось наличие самой крупной в Казахстане уникальной экспериментальной базы. Она включает в себя два исследовательских ядерных реактора, экспериментальные стенды и установки, хранилище источников ионизирующего излучения и казахстанский материаловедческий токамак КТМ.



«В распоряжении НЯЦ РК крупнейшая в мире исследовательская природная лаборатория — Семипалатинский испытательный полигон. Мы сотрудничаем с Агентством по уменьшению угрозы Министерства обороны США и Госкорпорацией «Росатом» по уничтожению инфраструктуры и ликвидации последствий испытаний ядерного оружия на СИП. В ходе совместной работы нами полностью ликвидирована инфраструктура проведения ядерных испытаний, реализован ряд масштабных проектов по снижению рисков распространения оружия массового поражения и предотвращению доступа к отходам ядерной деятельности на территории полигона. Это 181 штольня горного массива «Дегелен», 13 неиспользованных скважин на площадке «Балапан» и 12 шахтно-пусковых установок, которые приведены в состояние, не позволяющее применять их для испытания ядерного оружия. Успешно осуществлен проект по созданию трехуровневой системы контроля, без промышленного вмешательства на чувствительные объекты СИП сейчас проникнуть невозможно», — рассказывает о некоторых проектах собеседник.



Реализовано семь крупных проектов по ликвидации последствий испытания ядерного оружия на площадках бывшего СИП. Самым масштабным как по длительности, так и значимости для мировой общественности стал проект по приведению в безопасное состояние площадки «Опытное поле». Он начался в 2013 году и завершился в 2020-м.



«В ходе реабилитационных работ возведены защитные инженерные барьеры, исключающие несанкционированный доступ к выявленным объектам с ОЯД. Установлена и сегодня функционирует система безопасности и удаленного мониторинга ряда охраняемых объектов, установлены системы безопасности всех уровней. Это первый в мировой истории пример, когда в безопасное, с точки зрения нераспространения, состояние привели площадку, на которой в свое время были проведены наземные и воздушные ядерные взрывы. Большие успехи достигнуты в работах по реализации масштабного проекта по конверсии двух наших исследовательских реакторов. Проект мы реализуем совместно с нашими коллегами — учеными национальных лабораторий «Аргонн» и «Айдахо» (США), госкорпорации «Росатом» (Россия)», — продолжает главный инженер.



Следующий крупный проект — «Фукусима». НЯЦ РК удалось не только получить аналогичный расплав активной зоны, что находится в аварийных реакторах АЭС «Фукусима», но и изучить его физико-химические свойства, а также дать соответствующие рекомендации японским коллегам. Эти результаты сейчас использованы в Японии для разработки технологии извлечения застывшего расплава из аварийных реакторов. Также НЯЦ РК активно продвинулся в вопросах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии с организациями Республики Корея. Это два ведущих предприятия — Корейский институт по нераспространению (KINAC) и институт по атомной энергии Кореи (KAERI).



«Особо хочу отметить интерес международного научного сообщества к казахстанскому материаловедческому токамаку КТМ, физический пуск которого мы успешно провели в 2019 году. Его уникальные технические характеристики не имеют на сегодняшний день аналогов в мире. 26 мая 2017 года в Казани на заседании Совета глав правительств СНГ шесть стран подписали Соглашение о совместном использовании токамака КТМ, разработке и продвижении программы совместных научных работ на нем. Это Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. В рамках соглашения каждая страна проводит определенный объем работ по продвижению технологий управляемого термоядерного синтеза, что свидетельствует об исключительной востребованности и актуальности казахстанского токамака КТМ на мировой научной арене», — заключает специалист НЯЦ.



НЯЦ РК сотрудничает с такими международными организациями, как МНТЦ, МАГАТЭ, ОДВЗЯИ и др., является центром проведения крупных международных научно-технических мероприятий, многие из которых стали традиционными. В частности, с 2010 года проводятся семинары, совещания для стран — участниц форума по ядерной кооперации в Азии. Форум создан решением ежегодной конференции крупных специалистов стран Азии, которые основополагающей задачей ставят мирное использование ядерных технологий и атомной энергии. В настоящее время форум насчитывает 12 стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского региона.