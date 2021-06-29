«У нас вообще в Казахстане государство есть?»: Что происходит с ценами на жилье

Жилищный вопрос остается актуальным во все времена. «Ну еще бы!» – скажете вы и будете правы: на дворе ведь не пещерный век. Глядя на то, с какой астрономической скоростью растет цена на квадратные метры, невольно жалеешь, что нельзя жить в пещерах. Хотя… Но сейчас речь пойдет не об этом, а о том, как формируется ценообразование на жилищное строительство и почему покупка квартиры становится недосягаемой мечтой. Обо всем этом читайте в материале ИА «NewTimes.kz».



Прежде чем говорить о жилье и строительстве в целом, нужно понять, из чего формируется та самая стоимость квадратного метра. А складывается она из учета затрат на строительные материалы, фонда заработной платы сотрудников, а также объема банковских займов, точнее, процентных ставок БВУ. Конечно, есть и другие сопутствующие причины, которые тоже накладывают свой отпечаток на итоговую стоимость жилья. Однако главный камень преткновения — стройматериалы, на которые цена ежегодно увеличивается.



«Стоимость тонны арматуры с марта-апреля поднялась со 198 до 430-480 тысяч тенге. Соответственно, растет в цене вся содержащая металл продукция. Аналогично, по данным строителей, поднялся в цене цемент – с 16,5 тыс за тонну до 32 тыс. Кирпич, газоблок, сваи – все 30-60%. Битум вырос почти на 45-60%. По проведенным строительными организациями расчетам, если не будут своевременно приняты меры, удорожание стоимости объектов составит 25-30%», – об этом еще в начале месяца писала в Facebook заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.



Вопросом подорожания жилья озабочены не только рядовые казахстанцы, но и представители компаний, которые возводят государственные и коммерческие объекты. Последние, к слову, переживают больше всего, поскольку у них горят сроки сдачи.



«При первичном анализе видно, что в годовом выражении стоимость отдельных материалов выросла в два и более раза. Из тех, что на устах – арматура, профлист, кирпич, цемент и другие. Чтобы понять причины, проводим встречи, разбираем каждый материал. Обсуждаем предложения. Начали с цемента – одного из базовых материалов. Пригласили цементные заводы, строителей, госорганы», – написал в одной из соцсетей управляющий директор – директор департамент обрабатывающей промышленности НПП «Атамекен» Арман Мамбетаев.



По его информации, опирающейся на данные агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана, предварительный анализ не показывает значительного роста цен на цемент. Некоторые заводы повысили цены на 10-12%, отдельные – на 4-5%.



«Заводы обосновывали рост повышением стоимости электроэнергии на 30%, ж.-д. тарифов – на 17%, аренды вагонов – на 13%, даже бумажный упаковочный мешок подорожал на 16%! Второе, на рынке существует дефицит цемента. Из-за дефицита цемент в рознице вырос на 50% и более. По официальной статистике, за 5 месяцев текущего года заводы произвели цемента на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Заводы сообщили, что десятки тысяч тонн цемента ждут отгрузки.



Причина того, что цемент не доходит до потребителей, – проблема с логистикой, в том числе нехватка вагонов как для отгрузки готовой продукции, так и полувагонов для доставки сырья на заводы.



Это одно, вторая часть вопроса – груженые вагоны, по информации заводов, в Нур-Султане на ж.-д. станциях простаивает 7,5 тыс тонн цемента, или более 150 000 мешков цемента. В Алматы аналогичная ситуация – 8 тыс. тонн цемента», – приводит конкретные факты Арман Мамбетаев.



Что получаем? Проблема возникла по всей цепи и привела к той ситуации, что имеем на сегодняшний день: жилье дорогое, покупательская способность населения упала. И даже те пресловутые пенсионные деньги, которые обвиняли в скачке цен на жилье, рядом не стоят с тем, что происходит на рынке строительства.



Как отмечают в палате предпринимателей, продолжают оставаться актуальными трудности, о которых эксперты рапортуют не первый год:



– отсутствие цифрового реестра строительных материалов (с ценами) в разрезе поставщиков и регионов, который бы позволил вовремя реагировать на отклонение цен;



– старые ПСД с неактуальными ценами;



– законодательство о закупках (можно сделать скидку до 10%);



– кадровый дисбаланс (при огромном заделе строительства – острый недостаток рабочих) и т. д.



«По сравнению с этими нерешаемыми годами проблемами «победы по удешевлению строительства» — капля в море. Сюда же наложился план по сокращению программ поддержки жилищного строительства. Еще и ставка кредита вырастет до рыночной», – резюмировала Юлия Якупбаева.



Комментаторы в Сети высказывают свое мнение относительно сложившейся ситуации.



«У нас вообще в Казахстане государство есть? Объяснения чиновников касательно роста цен выглядят так, как будто с другой планеты информация. Тест на идиотизм необходимо проводить со всеми ответственными лицами. Дают «добро» на повышение цен на топливо и электричество, а потом «не понимают, из-за чего рост цен», – возмущен позицией властей пользователь Сергей Одокиенко.



«Это просто катастрофа! Не по дням, а по часам растут цены... утром одна цена, после обеда другая... Простой текущий ремонт стал проблемой... не то что капстроительство!» – вторит ему юзер под ником Kulyanda Baturbekova.



Чтобы хоть как-то урегулировать вопрос со стоимостью материалов, необходимых для возведения объектов, в Нур-Султане недавно одобрили строительство шести заводов и фабрик: кирпичный завод, производство железобетонных изделий, брусчатки и бордюрного камня, санфаянса и керамики и др. Только не кажется ли вам, что с возведением этих объектов опоздали почти на 30 лет?



Добавим, что, по данным АО «КазНИИСА», государство является крупнейшим инвестором на строительном рынке Казахстана: в 2020 году на строительство жилья в общей сложности было направлено 1968 млрд тенге, объем строительно-монтажных работ составил 4920 млрд тенге.