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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В WhatsApp появилась долгожданная функция

Просмотров:752 Опубликовано: Сегодня, 19:21
В WhatsApp появилась долгожданная функция
Фото из открытых источников
В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал WABetainfo.

После того как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно.

Как отмечается, в таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.

Сообщается, что общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.

Пока опция работает лишь в бета-версии приложения и только на Android.

Позже такая возможность станет доступна для других устройств.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Cain_77 (Посетители) Сегодня, 21:45
Уф, одной пробемой меньше
 
 

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