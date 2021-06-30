Какие изменения ждут казахстанцев в июле 2021 года

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с июля 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.



Административный процедурно-процессуальный кодекс



1 июля вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, а также поправки в сопутствующие законы. Теперь административное судопроизводство осуществляется на основе активной роли суда, а бремя доказывания возлагается на административный орган, принявший обжалуемый административный акт.



В Верховном суде и областных судах созданы судебные коллегии по административным делам.



Председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда назначен Канат Мусин.



Указом Президента созданы специализированные межрайонные административные суды.



Граждане могут обратиться к руководителям госорганов при помощи средств видеоконференцсвязи, либо записать видеообращение.



Генпрокуратура утвердила правила регистрации обращений граждан в госорганы и ведения ИС "Электронные обращения".



Налоги



С 1 июля при задолженности по налогам свыше 6 МРП налоговые органы будут вправе приостанавливать операции по банковским счетам.



Медицинские расходы в период карантина и пандемии исключены из доходов физических лиц.



Отсрочка по ИПН и СН в период с 1 апреля до 1 июля 2021 года предоставлена налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим розничного налога, и лицам, занимающимся частной практикой, - изменения внесены в Налоговый кодекс.



Экология



1 июля вводится в действие Экологический кодекс, а также поправки в сопутствующие законы.



В основе документа заложен принцип "загрязнитель платит". Крупные предприятия-загрязнители будут проходить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также получать комплексные экологические разрешения (КЭР).



Также в КОАП внесен ряд изменений по вопросам экологии.



Социальная защита населения



Адресная социальная помощь, а также пособия семьям, имеющим детей, будут выплачиваться электронными деньгами на электронные кошельки граждан.



Электроэнергия



С 1 июля Министерство энергетики снижает предельные тарифы на электроэнергию.



I группа потребителей - бытовые потребители (население), получающие услуги по розничной реализации товарного газа из газораспределительной системы;



II группа потребителей - теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ в целях выработки тепловой энергии для населения;



III группа потребителей - теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц;



IV группа потребителей - теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ для производства электрической энергии;



V группа потребителей - прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, VII и VIII группы потребителей;



VI группа потребителей - бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств;



VII группа потребителей - юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции и включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области газоснабжения;



VIII группа потребителей - юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям.



Предпринимательская деятельность



В Предпринимательском кодексе появилась новая глава, регулирующая социальное предпринимательство.



Генпрокуратура утвердила форму полугодового графика проверок предпринимателей и правила внесения в график изменений.



С 1 июля НПП "Атамекен" внедрит для предпринимателей бизнес-реестр партнеров.



Бизнесмены могут самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента, используя данные - БИН, ИИН, наименование ЮЛ или ИП, либо ФИО гражданина. С бизнес-реестром интегрируют 22 информационных системы.



Предприниматели смогут получить поддержку в рамках "Дорожной карты бизнеса-2025" путем госсубсидирования части ставки вознаграждения, получить гарантии по кредитам или государственные гранты для реализации новых бизнес-идей, а также подведения производственной инфраструктуры.

Госзакупки



Изменены Типовые договоры о госзакупках в части перечня документов, передаваемых заказчику.



Техническое регулирование



1 июля вводится в действие закон "О техническом регулировании". Его цель - повысить качество, конкурентоспособность и безопасность продукции для казахстанцев.



Закон усовершенствует процедуры оценки соответствия товаров утвержденным стандартам, урегулирует процедуры госконтроля в сфере техрегулирования. Национальное законодательство о техрегулировании приведут в соответствие с правовой базой ЕАЭС.



Нормы закона детализированы рядом подзаконных актов, которые регулируют разработку техрегламентов, испытания продукции согласно перечню на соответствие техрегламентам, маркировку продукции, отзыв несоответствующей продукции, выпуск в обращение продукции, не включенной в единый перечень, хранение изъятой продукции.



Туристская деятельность



К субъектам туристской деятельности теперь относятся гиды, экскурсоводы, инструкторы туризма, осуществляющие деятельность в качестве ИП.



Уточнено, что туроператорская деятельность в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма является лицензируемым подвидом деятельности.



Суд



Рассматривать споры с участием инвесторов будет Специализированный межрайонный экономический суд г. Нур-Султан.



Нотариат



Совершать нотариальные действия с электронными документами и вносить данные в ЕНИС нотариус будет с помощью ЭЦП.



Аудиторы



С 6 июля вводятся в действие поправки по вопросам аудиторской деятельности. В частности, будет создана некоммерческая организация - Профессиональный совет по аудиторской деятельности.



В развитие закона утверждены критерии проверок аудиторских и профессиональных организаций, правила повышения квалификации аудиторов, проверочные листы и критерии оценки степени риска, минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит, правила аттестации кандидатов в аудиторы.



Строительство



Минздрав утвердил санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве и ремонте. Правила обязательны к выполнению работодателями.



Платежные организации



Нацбанк установил минимальные размеры уставных капиталов платежных организаций - от 30 млн до 100 млн тенге в зависимости от вида платежных услуг.



Также определен минимальный размер уставного капитала страхового брокера.



Нацбанк



Обжаловать действия филиалов или сотрудников Нацбанка можно в электронной форме через веб-портал "электронного правительства".



Иностранцы



Для получения разрешения на временное пребывание в РК иностранным гражданам следует обратиться с заявлением установленной формы в территориальные органы полиции, либо через Госкорпорацию, либо через портал электронного правительства.



Автоперевозки пассажиров и грузов



С 1 июля автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров и багажа оборудуются спутниковой навигацией. Организатор перевозки в реальном времени может отследить местонахождение транспортного средства