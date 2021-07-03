Токаев высказался о всеобщей вакцинации

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что всеобщая вакцинация - единственный путь к восстановлению нормальной жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе церемонии поднятия государственного флага Токаев подчеркнул, что столица стала центром притяжения для талантливых и энергичных соотечественников, а также для многих граждан других государств. По его мнению, высоко поднимая священный флаг в центре Великой степи, мы подтверждаем свою приверженность идеалам свободы и суверенитета.
"День столицы нужно использовать, чтобы поддержать и вдохновить людей - напомнить им о силе единства, важности взаимопомощи и ценности вклада каждого в общее дело. Жители столицы должны выступить в качестве флагмана прививочной кампании, соблюдения ограничительных мер. Надо хорошо понимать, что всеобщая вакцинация - это единственный путь к восстановлению нормальной жизни и сохранению здоровья людей. Уверен, лозунг "Біз біргеміз!" станет формулой нашей победы в борьбе с этой смертоносной инфекцией", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
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