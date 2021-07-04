Клинцевич предрек России наплыв беженцев из Средней Азии

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявил ФАН, что в обозримом будущем России стоит ждать потока беженцев из Средней Азии. Это связано с выводом американцами войск из Афганистана, в котором власть постепенно начинает переходить в руки движения «Талибан» (запрещено в РФ). Это движение не имеет целей за пределами страны, в отличие от того же ИГ (запрещено в РФ). И тем не менее для России существуют риски, связанные с миграцией.
Из Афганистана начнут уезжать люди, в том числе не только беженцы, но и потенциальные террористы, и те, кто намерен дестабилизировать ситуацию. «События будут развиваться таким образом, что при дестабилизации ситуации в среднеазиатских республиках напряжение будет нарастать на границе с Россией. В итоге они побегут, естественно, в Россию», – отметил Клинцевич.
США из региона полностью не уйдут, что бы ни говорили политики. Они будут финансировать террористические группировки, которые станут действовать в удобном для США ключе. Очаг нестабильности будет увеличиваться, а конфликты – серьезно разрастаться.
Россия будет вынуждена помогать своим партнерам по СНГ и справляться с потоком беженцев. «Я говорил об этой угрозе и пять, и десять лет назад. А сейчас я в той или иной форме вижу подтверждение своих наблюдений и выводов», – добавил бывший член Совфеда. Напомним, что ранее пограничники Таджикистана впустили в страну 300 афганских военных, спасавшихся от талибов.
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