Верификация не пройдена: Как журналист NT пыталась пересечь границу Кыргызстана с паспортом вакцинации

С 12 июня вакцинированные казахстанцы получили разрешение приезжать в Кыргызстан без результатов ПЦР-теста на коронавирус. Для того, чтобы пересечь границу соседней страны, нашим гражданам нужно лишь иметь при себе паспорт вакцинации в электронном или бумажном виде. Увы, из-за недоработок его создателей, пройти верификацию с этим документом оказалось не так-то просто. Журналист ИА «NewTimes.kz» на личном опыте проверила пригодность казахстанского паспорта вакцинации для путешествия в солнечный Кыргызстан.Казахстанцы, получившие вакцину от COVID-19, получают все больше льгот от наших властей. Не нужно сдавать ПЦР-тесты, уходить на дистанционный формат работы, да еще и в розыгрыше квартиры поучаствовать приятно.Для меня же главной мотивацией, после защиты от коронавируса, стала возможность свободного путешествия с электронным паспортом вакцинации. Увы, этот документ, как и сама российская вакцина, пока не котируется по всему миру. Но съездить с ним в Кыргызстан, Грузию или Таиланд можно уже сейчас.Кроме того, чиновники из казахстанского министерства цифровизации обещали сотрудничать с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Они всеми силами заинтересованы в признании отечественного паспорта вакцинации, а также интеграции с международными системами.Но пока это время настанет, пройдет и пора отпусков. Поэтому журналист NT решила пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрала отдых на Иссык-Куле. Тем более, что в консульстве Кыргызской Республики в Казахстане привитым туристам обещали следующее:«Казахстанский паспорт вакцинации признают с 12 июня. С ним можно смело ехать без ПЦР. С 19 июня паспорт вакцинации будет действовать при пересечении границы авиатранспортом».Въезжать в соседнюю страну можно сразу, как только вы получили электронный или бумажный паспорт вакцинации. Либо придется иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста со сроком, не превышающим 72 часа с момента отбора проб анализа.К счастью, всем привитым казахстанцам доступен электронный паспорт вакцинации благодаря приложению eGov Mobile. Заходим в раздел «Цифровые документы» и скачиваем его на трех разных языках в PDF-формате.В паспорте указана информация о том, какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты. Теперь можно продемонстрировать документ по месту требования и открыть доступ с помощью QR-кода.Казалось бы, как практично и приятно для граждан, сделавших выбор в сторону вакцинации. Неужели цифровизация в нашей стране работает на деле, а не только в агитационных листовках или отчетах по бюджету?Увы и ах. Воспользоваться электронным паспортом вакцинации мне не удалось даже на начальном этапе - регистрации в приложении eGov Mobile. Это можно было сделать с помощью ЭЦП или по SMS. Второй вариант показался мне более удобным и быстрым, поэтому я ввела свой номер телефона и получила секретный код от службы 1414.А затем приложение зависло. Надолго, а если быть точнее — насовсем. У меня не получилось ввести секретный код из сообщения после 5-6 попыток, и с разных телефонов. Окошко попросту не прогрузилось.Хорошо, что когда-то я сохранила скриншот из приложения eGov Mobile с паспортом вакцинации на русском языке. Это фото мне и пришлось показывать кыргызстанским пограничникам. Что, конечно, вызвало еще больше трудностей на границе возле Кордая.Стоит отметить, что при выезде казахстанская сторона не потребовала у меня никаких документов, кроме удостоверения личности. Пожелали хорошего отдыха, и отправили к своим кыргызским коллегам.Там на входе нас уже ждал сотрудник санитарно-эпидемиологической службы в полном обмундировании. В маске, костюме СИЗ и вопросами о ПЦР-справки на коронавирус.К слову, перед поездкой я все-таки решила подстраховаться и сделала тест на коронавирус. Поэтому справка у меня была, но хотелось бы проверить эффективность моего паспорта вакцинации.А она оказалась никудышной. Проверяющий документы заявил, что «идентифицировать личность не удалось», так как на фотографии не указаны мои паспортные данные.И фактически он прав. В паспорте вакцинации нет номера загранпаспорта или номера удостоверения личности, только ИИН. Быть может, он отлично котируется на территории Казахстана, но пограничники в других государствах вряд ли оценят такие скудные данные.И в этом кроется, пожалуй, главная ошибка казахстанских разработчиков паспорта вакцинации. Он не доказывает, что вакцинация пройдена мною, то есть предъявителем данного документа. По крайней мере, в электронном формате уж точно.Бумажный вариант выглядит более весомо, если в нем есть печать медицинского учреждения. Которую, естественно, нужно ставить дополнительно, и непонятно у какого врача.Но на границе не было времени размышлять об очередной ошибке казахстанских чиновников. Пограничники потребовали у меня ПЦР-справку, а иначе — разворот в обратную сторону.Хорошо, что мой пессимизм все-таки заставил меня сделать тест на коронавирус. С этой справкой меня спокойно пропустили на территорию солнечного Кыргызстана.А вот алматинцу Максиму Солонникову повезло меньше. Его также подвел электронный паспорт вакцинации:«Мы ехали на фуре, чтобы взять груз в Кыргызстане, а потом через Казахстан уехать в Россию. Нам объяснили, что границу надо перейти пешком, что мы и сделали.Паспортный контроль прошли без проблем, но затем у нас потребовали результаты ПЦР-тестирования. Я показал свой паспорт вакцинации, но с ним меня не пропустили, показали фотографию, где был изображен совсем другой документ, мой паспорт вообще на него не похож.«А я его скачал в Egov! На образце, висевшем на границе, был QR-код, а в моем его нет, были и другие различия. Тогда я попытался пройти контроль с помощью приложения Egov — на границе сканировали QR-код из смартфона, но вылез просто какой-то набор букв и цифр», — рассказал Солонников.А вот при выезде из Кыргызстана никаких проблем не возникло. Я решила не сдавать ПЦР-тест на коронавирус, так как пройти верификацию электронного паспорта в Казахстане намного проще. Сотрудница СЭС на казахстанской стороне мельком сравнила мое удостоверение личности и фото паспорта вакцинации. Никаких вопросов и проверок — добро пожаловать домой!