Верификация не пройдена: Как журналист NT пыталась пересечь границу Кыргызстана с паспортом вакцинации

С 12 июня вакцинированные казахстанцы получили разрешение приезжать в Кыргызстан без результатов ПЦР-теста на коронавирус. Для того, чтобы пересечь границу соседней страны, нашим гражданам нужно лишь иметь при себе паспорт вакцинации в электронном или бумажном виде. Увы, из-за недоработок его создателей, пройти верификацию с этим документом оказалось не так-то просто. Журналист ИА «NewTimes.kz» на личном опыте проверила пригодность казахстанского паспорта вакцинации для путешествия в солнечный Кыргызстан.
Казахстанцы, получившие вакцину от COVID-19, получают все больше льгот от наших властей. Не нужно сдавать ПЦР-тесты, уходить на дистанционный формат работы, да еще и в розыгрыше квартиры поучаствовать приятно.
Для меня же главной мотивацией, после защиты от коронавируса, стала возможность свободного путешествия с электронным паспортом вакцинации. Увы, этот документ, как и сама российская вакцина, пока не котируется по всему миру. Но съездить с ним в Кыргызстан, Грузию или Таиланд можно уже сейчас.
Кроме того, чиновники из казахстанского министерства цифровизации обещали сотрудничать с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Они всеми силами заинтересованы в признании отечественного паспорта вакцинации, а также интеграции с международными системами.
Но пока это время настанет, пройдет и пора отпусков. Поэтому журналист NT решила пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрала отдых на Иссык-Куле. Тем более, что в консульстве Кыргызской Республики в Казахстане привитым туристам обещали следующее:
«Казахстанский паспорт вакцинации признают с 12 июня. С ним можно смело ехать без ПЦР. С 19 июня паспорт вакцинации будет действовать при пересечении границы авиатранспортом».
Въезжать в соседнюю страну можно сразу, как только вы получили электронный или бумажный паспорт вакцинации. Либо придется иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста со сроком, не превышающим 72 часа с момента отбора проб анализа.
К счастью, всем привитым казахстанцам доступен электронный паспорт вакцинации благодаря приложению eGov Mobile. Заходим в раздел «Цифровые документы» и скачиваем его на трех разных языках в PDF-формате.
В паспорте указана информация о том, какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты. Теперь можно продемонстрировать документ по месту требования и открыть доступ с помощью QR-кода.
Казалось бы, как практично и приятно для граждан, сделавших выбор в сторону вакцинации. Неужели цифровизация в нашей стране работает на деле, а не только в агитационных листовках или отчетах по бюджету?
Увы и ах. Воспользоваться электронным паспортом вакцинации мне не удалось даже на начальном этапе - регистрации в приложении eGov Mobile. Это можно было сделать с помощью ЭЦП или по SMS. Второй вариант показался мне более удобным и быстрым, поэтому я ввела свой номер телефона и получила секретный код от службы 1414.
А затем приложение зависло. Надолго, а если быть точнее — насовсем. У меня не получилось ввести секретный код из сообщения после 5-6 попыток, и с разных телефонов. Окошко попросту не прогрузилось.
Хорошо, что когда-то я сохранила скриншот из приложения eGov Mobile с паспортом вакцинации на русском языке. Это фото мне и пришлось показывать кыргызстанским пограничникам. Что, конечно, вызвало еще больше трудностей на границе возле Кордая.
Стоит отметить, что при выезде казахстанская сторона не потребовала у меня никаких документов, кроме удостоверения личности. Пожелали хорошего отдыха, и отправили к своим кыргызским коллегам.
Там на входе нас уже ждал сотрудник санитарно-эпидемиологической службы в полном обмундировании. В маске, костюме СИЗ и вопросами о ПЦР-справки на коронавирус.
К слову, перед поездкой я все-таки решила подстраховаться и сделала тест на коронавирус. Поэтому справка у меня была, но хотелось бы проверить эффективность моего паспорта вакцинации.
А она оказалась никудышной. Проверяющий документы заявил, что «идентифицировать личность не удалось», так как на фотографии не указаны мои паспортные данные.
И фактически он прав. В паспорте вакцинации нет номера загранпаспорта или номера удостоверения личности, только ИИН. Быть может, он отлично котируется на территории Казахстана, но пограничники в других государствах вряд ли оценят такие скудные данные.
И в этом кроется, пожалуй, главная ошибка казахстанских разработчиков паспорта вакцинации. Он не доказывает, что вакцинация пройдена мною, то есть предъявителем данного документа. По крайней мере, в электронном формате уж точно.
Бумажный вариант выглядит более весомо, если в нем есть печать медицинского учреждения. Которую, естественно, нужно ставить дополнительно, и непонятно у какого врача.
Но на границе не было времени размышлять об очередной ошибке казахстанских чиновников. Пограничники потребовали у меня ПЦР-справку, а иначе — разворот в обратную сторону.
Хорошо, что мой пессимизм все-таки заставил меня сделать тест на коронавирус. С этой справкой меня спокойно пропустили на территорию солнечного Кыргызстана.
А вот алматинцу Максиму Солонникову повезло меньше. Его также подвел электронный паспорт вакцинации:
«Мы ехали на фуре, чтобы взять груз в Кыргызстане, а потом через Казахстан уехать в Россию. Нам объяснили, что границу надо перейти пешком, что мы и сделали.
Паспортный контроль прошли без проблем, но затем у нас потребовали результаты ПЦР-тестирования. Я показал свой паспорт вакцинации, но с ним меня не пропустили, показали фотографию, где был изображен совсем другой документ, мой паспорт вообще на него не похож.
«А я его скачал в Egov! На образце, висевшем на границе, был QR-код, а в моем его нет, были и другие различия. Тогда я попытался пройти контроль с помощью приложения Egov — на границе сканировали QR-код из смартфона, но вылез просто какой-то набор букв и цифр», — рассказал Солонников.
А вот при выезде из Кыргызстана никаких проблем не возникло. Я решила не сдавать ПЦР-тест на коронавирус, так как пройти верификацию электронного паспорта в Казахстане намного проще. Сотрудница СЭС на казахстанской стороне мельком сравнила мое удостоверение личности и фото паспорта вакцинации. Никаких вопросов и проверок — добро пожаловать домой!
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