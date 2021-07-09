Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", — сказал он.
Министр подчеркнул, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников.
Кроме того, Москва выступает за выполнение договоренностей между Вашингтоном и талибами.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*.
Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
* Террористическая организация, запрещена в России
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