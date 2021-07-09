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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Просмотров:511 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Американцы покинули Афганистан
Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", — сказал он.

Министр подчеркнул, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников.

Кроме того, Москва выступает за выполнение договоренностей между Вашингтоном и талибами.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.

Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*.

Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.

* Террористическая организация, запрещена в России


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 6 )

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-2
  • montgomery
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: Pinochet
Ну а че, если приличные люди с рос истеблишментом отказались общаться

Эти приличные люди со светлыми лицами понаобещали "демократию" и порядок а в итоге сели в лужу и кинули всех. по американски uhmylka
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 111753576 (Посетители) Сегодня, 16:42
Pinochet,Да всё нормально,одно ОПГ с другой,найдут общий язык...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 111753576
  • montgomery
  • kz1990
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:37
Договариваться с бармалеями это так по российски
Ну а че, если приличные люди с рос истеблишментом отказались общаться то и остаётся заигрывать перед террористами

PS а как рос законодательство смотрит на общение с запрещённой в самой же России этой организацией? )))
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 111753576 (Посетители) Сегодня, 16:23
emliy40520,
Восток дело тонкое,одно говорим,другое дело,что делаем... Нашли с кем договариваться...Видимо кого то уже подставили, на "сьедение",раз такой "праздник".
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: emliy40520
а Россия в Афган.

Конечно не полезет. Лохов больше нет. А начнут самодурить за пределами границ, то это будет их последняя вылазка в жизни. uhmylka
 
-3
  • master_kz
  • Кинст
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • kz1990
 emliy40520 (Посетители) Сегодня, 16:05
Ну вот и договорились, Талибан не лезет в Среднюю Азию, а Россия в Афган. Неизвестно что Лавров предложил талибану, оружие наверное. Но вот только ислам разрешает обманывать кафиров. Россия не выгодном положении, войск у ее мало, все сосредоточены в западном направлении и в Сирии. Они вполне могут их же оружием ударить по Средней Азии.
 
 

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