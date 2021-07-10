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Штрафы из-за невакцинации могут повлечь соцнапряженность – бизнесомбудсмен Казахстана

Просмотров:2080 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Штрафы из-за невакцинации могут повлечь соцнапряженность – бизнесомбудсмен Казахстана
Фото из открытых источников
Астана. 10 июля. КазТАГ – Штрафы из-за невакцинированных сотрудников могут повлечь социальную напряженность, считает уполномоченный по правам бизнеса в Казахстане Рустам Журсунов.

«Вопросы привлечения предпринимателей, не выполнивших требования обязательной вакцинации, к административной ответственности по статье 462 КоАП, также вызвали всплеск возмущения. Между тем, возбуждение производства без проведения предварительной проверки и вынесения предписания является неправомерным и влечет их прекращение, что подтверждается практикой судебного рассмотрения административных дел. Учитывая количество субъектов микро-, малого предпринимательства, массовое привлечение к административной ответственности может повлечь за собой общественную и социальную напряженность», - написал Журсунов на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что «ограничение допуска к работе непривитых сотрудников, обязательная вакцинация и высокие штрафы бизнесу вызвали общественное недовольство».

«Информационное пространство переполнено обсуждением принудительной вакцинации. Это и понятно — давление порождает сопротивление. Новые требования введены постановлением главного государственного санитарного врача РК от 1 июля 2021 года. Более того, установлены жесткие сроки вакцинации первым и вторым компонентами до 15 июля и 15 августа соответственно. На брифинге, проведенном министерством здравоохранения 8 июля, не были даны исчерпывающие ответы, ситуация по ряду вопросов так и остались не проясненной», - добавил бизнесомбудсмен.

Он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, «поскольку она усугубляет недопонимание между бизнесом и государством».

«Однако ясно одно», подчеркнул уполномоченный по правам бизнеса, «нет иной альтернативы кроме вакцинации».

«По этой проблематике я направил письмо заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову с просьбой принять следующие меры: продлить сроки вакцинации, достаточные для обеспечения охвата работающего населения; осуществлять стимулирование работодателей, обеспечивших охват в 80-100% вакцинацией работников (например, предоставить возможность продлить график работы); при разработке алгоритма работы мониторинговых групп по проверкам субъектов бизнеса на предмет допуска на работу в очном режиме исключительно привитых работников, учесть необходимость предварительной выдачи предписаний и только при их неисполнении – рассматривать вопрос о привлечении к ответственности; подготовить официальные разъяснения по вопросам порядка проведения мониторинга и привлечения к административной ответственности. Надеемся, что будем услышаны!» - добавил Журсунов.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 5 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 13:12
Цитата: Ingul
А при нехватке мест в больницах, из-за невакцинации, не могут повлечь соцнапряженность?
А давайте посмотрим,что писала газета Лада 14.04.2020"В Казахстане достаточно высок не только уровень смертности, но и заболеваемости. В 2018 году болезни органов дыхания нашли у 5 млн 188 тыс 805 казахстанцев, в 2017 году эта цифра была еще выше — 5 млн 222 тыс 445.

Всемирная организация здравоохранения уже не раз заявляла об опасности заболеваний органов дыхания. Например, по их статистике, от инфекций нижних дыхательных путей в 2016 году в мире умерло 3 млн человек. К таким инфекциям как раз относятся пневмония, острый бронхит, капиллярный бронхит, грипп и коклюш.

Непосредственно от заболеваний, вызванных гриппом, в мире ежегодно умирает от 290 тыс до 650 тыс человек — к такому выводу пришли эксперты в 2017 году.

А вот в Казахстане в 2012-2013 годах погибли от гриппа 69 человек, за 2017 год — девять летальных случаев, с октября 2017 года по январь 2018 года — пять летальных случаев от ОРВИ — такую информацию предоставлял комитет охраны общественного здоровья МЗ РК.

Увы, от болезней органов дыхания умирают даже младенцы. По данным за 2018 год, на 10 тыс казахстанцев в возрасте до 1 года приходилось 5,12 смертельных исходов из-за подобных заболеваний."Почему в предыдущие годы не было такой паники?Зайдите и почитайте эту статью цифры по смертности от болезней органов дыхания в предыдущие годы такие же ужасные как и сейчас.https://www.lada.kz/another_news/78992-ne-koronavirus-skolko-kazahstancev
-umirayut-ot-bolezney-organov-dyhaniya.html
 
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 12:24
Когда все это начиналось, сразу стало очевидно, что ради введения обязательной вакцинации. Принудительное медицинское вмешательство развязывает руки и для чего-то оно сделано, не просто так. У человека уже полностью отобрали свободу. Удивляет, что не все это понимают. захотели - запретили тебе рабтать, захотели - не продают тебе еду. захотели - ставят над тобой медицинские эксперименты под надуманным предлогом. и находятся же... те, кто считает это нормальным. страшно осознавать, что столько внушаемых и запуганных людей кругом. оглянитесь. вы думаете люди, которые окружают вас никого не потеряли в этой "пандемии"? думаете не сталкивались и не знают об опаснояти ковида? а если нет, то так ли он опасен и заразен? из людей делают натуральное стадо. завтра клеймить начнут, а здешние комментаторы будут ссылаться на опыт клеймления в развитых странах :-) и говорить - я походил без клейма, спасибо, устал, хочется пожить как приличное животное. :-) уже сейчас работодателей принуждают вакцинировать сотрудников любыми методами, как будто вы чья-то вещь! какой-то человек на входе в магазин может проверять ваше удостоверение и решать - а продавать вам товар или нет? Думаете, сейчас вы согласились на вакцину и все? вас оставят в покое? Нет, вы расписываетесь в том, что вы себе больше не принадлежите, ждите еще.
И главное, никто не запрещает вам колоться - колитесь! Вперед! Но вы же хотите, чтоб вместе с вами колоться побежали ВСЕ! Впечатление, что ярые сторонники принудительной вакцинации просто боятся, что это именно они окажутся по итогу в той яме, которую пророчат непривитым. Прививайтесь и живите себе спокойно.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 11:44
Ingul,Территория ваших прав и свобод, уважаемый, заканчивается там, где начинается права и свободы другого человека... Или не так?
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:19
Объясните мне, пожалуйста, почему из за непривитых должен нести ответственность руководитель организации? Он им что родитель? Раз работают значит взрослый человек, каждый должен нести ответственность за себя. Штрафовать работника государство боится, а руководителя можно
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 09:54
А при нехватке мест в больницах, из-за невакцинации, не могут повлечь соцнапряженность?
Кто знает как поступать правильно: вакцинироваться или нет?
Это станет известно потом, но это потом будет не для всех.
Как говорится: "Увидим - сказал слепой".
 
 

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