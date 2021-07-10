Штрафы из-за невакцинации могут повлечь соцнапряженность – бизнесомбудсмен Казахстана

Астана. 10 июля. КазТАГ – Штрафы из-за невакцинированных сотрудников могут повлечь социальную напряженность, считает уполномоченный по правам бизнеса в Казахстане Рустам Журсунов.
«Вопросы привлечения предпринимателей, не выполнивших требования обязательной вакцинации, к административной ответственности по статье 462 КоАП, также вызвали всплеск возмущения. Между тем, возбуждение производства без проведения предварительной проверки и вынесения предписания является неправомерным и влечет их прекращение, что подтверждается практикой судебного рассмотрения административных дел. Учитывая количество субъектов микро-, малого предпринимательства, массовое привлечение к административной ответственности может повлечь за собой общественную и социальную напряженность», - написал Журсунов на своей странице в социальной сети.
Он отметил, что «ограничение допуска к работе непривитых сотрудников, обязательная вакцинация и высокие штрафы бизнесу вызвали общественное недовольство».
«Информационное пространство переполнено обсуждением принудительной вакцинации. Это и понятно — давление порождает сопротивление. Новые требования введены постановлением главного государственного санитарного врача РК от 1 июля 2021 года. Более того, установлены жесткие сроки вакцинации первым и вторым компонентами до 15 июля и 15 августа соответственно. На брифинге, проведенном министерством здравоохранения 8 июля, не были даны исчерпывающие ответы, ситуация по ряду вопросов так и остались не проясненной», - добавил бизнесомбудсмен.
Он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, «поскольку она усугубляет недопонимание между бизнесом и государством».
«Однако ясно одно», подчеркнул уполномоченный по правам бизнеса, «нет иной альтернативы кроме вакцинации».
«По этой проблематике я направил письмо заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову с просьбой принять следующие меры: продлить сроки вакцинации, достаточные для обеспечения охвата работающего населения; осуществлять стимулирование работодателей, обеспечивших охват в 80-100% вакцинацией работников (например, предоставить возможность продлить график работы); при разработке алгоритма работы мониторинговых групп по проверкам субъектов бизнеса на предмет допуска на работу в очном режиме исключительно привитых работников, учесть необходимость предварительной выдачи предписаний и только при их неисполнении – рассматривать вопрос о привлечении к ответственности; подготовить официальные разъяснения по вопросам порядка проведения мониторинга и привлечения к административной ответственности. Надеемся, что будем услышаны!» - добавил Журсунов.
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