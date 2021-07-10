«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.34 KZT
  • €1 = 508.9 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Директора медцентра задержали за продажу фиктивных ПЦР-справок

Просмотров:683 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Директора медцентра задержали за продажу фиктивных ПЦР-справок
Фото из открытых источников
В Нур-Султане выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

С начала месяца, установлено два факта сбыта поддельных справок. "Полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом. Установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от "клиентов" по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в полиции.

Также, установлен гражданин Казахстана, который находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки отправлял через мессенджер Телеграмм. По прибытии на территорию страны, в отношении подозреваемого будут приняты меры в рамках Уголовного законодательства, подчеркнули в полиции.

Сообщается, что по данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.

Полицейские провели проверки медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок жителям столицы.

"Напоминаем, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьей 385 УК РК до 4-х лет лишения свободы", - подчеркнули в полиции.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика