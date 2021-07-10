Директора медцентра задержали за продажу фиктивных ПЦР-справок

В Нур-Султане выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.С начала месяца, установлено два факта сбыта поддельных справок. "Полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом. Установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от "клиентов" по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в полиции.Также, установлен гражданин Казахстана, который находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки отправлял через мессенджер Телеграмм. По прибытии на территорию страны, в отношении подозреваемого будут приняты меры в рамках Уголовного законодательства, подчеркнули в полиции.Сообщается, что по данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.Полицейские провели проверки медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок жителям столицы."Напоминаем, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьей 385 УК РК до 4-х лет лишения свободы", - подчеркнули в полиции.