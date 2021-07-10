Токаев поручил обеспечить казахстанцев вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН, 10 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал наказать чиновников, виновных в срывах поставок вакцин от коронавируса компании Pfizer.



По его словам, Казахстану необходимо расширить набор доступных вакцин, в том числе международно признанных.



При этом следует учитывать появление новых штаммов COVID, а также ценовые и качественные параметры препарата.



"В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. Справочно я могу вам сказать, что, в соответствии с договоренностями, Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.



Президент отметил, что правительство связывает срыв поставки вакцин Pfizer с рядом требований, которые были выдвинуты компанией. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину, добавил глава государства.



"Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что нужно, чтобы президент подписал соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю правительству, администрации президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставок этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев.



По его словам, казахстанские власти должны диверсифицировать свои предложения для граждан по вакцинам от коронавируса.



"Возможно, некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому дайте возможность сделать это, и проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев", - заключил президент.