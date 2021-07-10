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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев поручил обеспечить казахстанцев вакциной Pfizer

Просмотров:828 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Токаев поручил обеспечить казахстанцев вакциной Pfizer
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 10 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал наказать чиновников, виновных в срывах поставок вакцин от коронавируса компании Pfizer.

По его словам, Казахстану необходимо расширить набор доступных вакцин, в том числе международно признанных.

При этом следует учитывать появление новых штаммов COVID, а также ценовые и качественные параметры препарата.

"В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. Справочно я могу вам сказать, что, в соответствии с договоренностями, Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент отметил, что правительство связывает срыв поставки вакцин Pfizer с рядом требований, которые были выдвинуты компанией. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину, добавил глава государства.

"Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что нужно, чтобы президент подписал соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю правительству, администрации президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставок этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев.

По его словам, казахстанские власти должны диверсифицировать свои предложения для граждан по вакцинам от коронавируса.

"Возможно, некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому дайте возможность сделать это, и проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев", - заключил президент.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 18:44
Круть, по весне спутником чипировался, к зиме есть вероятность что пфайзер появится и им дополнительно можно будет прочипироваться mmmm

sila
 
-1
  • diger
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MadJack (Посетители) Сегодня, 17:43
Очередной симпозиум вирусологов, не хотите - не колитесь bazar

Каждому свое
 
-2
  • Snejok
  • MadJack
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  • diger
 Empro (Посетители) Сегодня, 17:38
Которая вызывает тромбоз...
 
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Snejok (Посетители) Сегодня, 17:38
diger,
В то же время они не стесняются делиться информацией о побочках.
https://www.rbc.ru/society/10/07/2021/60e906909a79472857737096?from=from_main_8
 
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  • diger
  • Ирон
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  • Ну Ну
  • Космос
 elek (Посетители) Сегодня, 17:35
правительство связывает срыв поставки вакцин Pfizer с рядом требований

По моему всё намного проще-Pfizer нужен иностранцам работающим в РК, чиновникам и небольшой части населения РК планирующая поездки в Европу, где другие вакцины не признаются (ничего личного - только бизнес!).
 
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  • Ирон
 diger (Посетители) Сегодня, 16:24
В статье не договаривают, видимо об этом, "Не зря все же Pfizer заранее заставляет все страны, куда поставляется ее вакцина подписать соглашение о том, что Pfizer не несет никакой ответственности о последствиях применения вакцины Pfizer. Очень удобная позиция. Источник:My Webpage
 
 

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