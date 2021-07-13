Может ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от вакцинации

Вправе ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от добровольной вакцинации и дискриминировать сотрудника в связи с отказом от вакцинации? Такой вопрос задали министру труда и социальной защиты на сайте электронного правительства, сообщает zakon.kz.
- Cогласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации законодательством РК не предусмотрено, - говорится в ответе Минтруда.
Вместе с тем отмечается, что согласно пункту 1 статьи 104 Кодекса о здоровье, в случае угрозы ввоза на территорию РК или распространения на всей территории республики инфекционных и паразитарных заболеваний главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории Республики Казахстан с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения.
В этой связи главным государственным санитарным врачом РК принимаются соответствующие постановления.
Так, постановлением №67 введено:
- ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), указанных в постановлении организаций/объектов - обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций, указанных в подпункте 1) пункта 6-1 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).
В этой связи работодатель вправе:
- предложить работнику, не получившему вакцинацию против COVID-19, перейти на дистанционную форму работы (в случае наличия такой возможности); - при отказе от дистанционной работы, либо отсутствии возможности выполнения работы дистанционно - отстранить в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Трудового кодекса РК без сохранения заработной платы. При этом работодатель будет вправе принять для выполнения обязанностей временно отсутствующего работника другого работника. - в случае отсутствия возможности выполнения работы дистанционно и при желании работника осуществлять работу в очном режиме работнику необходимо проходить обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) за свой счет.
Вместе с тем указывается, что по соглашению сторон обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) может осуществляться за счет средств работодателя.
Таким образом, работодатель не вправе уволить работника в связи с отказом от вакцинации, - отметили в Минтруда.
Для защиты своих трудовых прав работники имеют право обратиться с заявлением в Управление по инспекции труда соответствующей административно-территориальной единицы по месту нахождения работодателя.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz