«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.68 KZT
  • €1 = 506.84 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Может ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от вакцинации

Просмотров:822 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Может ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от вакцинации
Иллюстративное фото
Вправе ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от добровольной вакцинации и дискриминировать сотрудника в связи с отказом от вакцинации? Такой вопрос задали министру труда и социальной защиты на сайте электронного правительства, сообщает zakon.kz.

- Cогласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации законодательством РК не предусмотрено, - говорится в ответе Минтруда.

Вместе с тем отмечается, что согласно пункту 1 статьи 104 Кодекса о здоровье, в случае угрозы ввоза на территорию РК или распространения на всей территории республики инфекционных и паразитарных заболеваний главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории Республики Казахстан с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения.

В этой связи главным государственным санитарным врачом РК принимаются соответствующие постановления.

Так, постановлением №67 введено:

- ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), указанных в постановлении организаций/объектов
- обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций, указанных в подпункте 1) пункта 6-1 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

В этой связи работодатель вправе:

- предложить работнику, не получившему вакцинацию против COVID-19, перейти на дистанционную форму работы (в случае наличия такой возможности);
- при отказе от дистанционной работы, либо отсутствии возможности выполнения работы дистанционно - отстранить в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Трудового кодекса РК без сохранения заработной платы. При этом работодатель будет вправе принять для выполнения обязанностей временно отсутствующего работника другого работника.
- в случае отсутствия возможности выполнения работы дистанционно и при желании работника осуществлять работу в очном режиме работнику необходимо проходить обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) за свой счет.

Вместе с тем указывается, что по соглашению сторон обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) может осуществляться за счет средств работодателя.

Таким образом, работодатель не вправе уволить работника в связи с отказом от вакцинации, - отметили в Минтруда.

Для защиты своих трудовых прав работники имеют право обратиться с заявлением в Управление по инспекции труда соответствующей административно-территориальной единицы по месту нахождения работодателя.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю
Земляк (Посетители) Сегодня, 14:05
С начало отстранит от работы а потом уволит как не соответствие занимаемой должности. так что уволит по другой статье. и ни что не сможешь сделать суд будет на стороне работодателя.Вот такие законы у нас.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика