Санитарные врачи обратились к казахстанцам в преддверии Курбан айта

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев обратился к казахстанцам в преддверии празднования Курбан айта, передает Tengrinews.kz.



"Курбан айт безусловно имеет огромное значение для многих граждан нашей страны, мы с глубоким уважением относимся к духовным и религиозным чувствам верующих. Однако пандемия представляет угрозу здоровью населения.



На данный момент в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, согласно постановлению главного государственного санитарного врача ограничены празднования всех общественных мероприятий. Мы должны понимать, что в сложившейся ситуации на первый план выходит безопасность и здоровье наших граждан. В этой связи просим всех соотечественников отнестись с пониманием и в канун Курбан айт мейрамы рекомендуем проводить празднование в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей", - обратился представитель Комитета санэпидконтроля.



Отмечается, что во всех регионах республики выявлен индийский штамм коронавируса, который на 60 процентов заразнее и опаснее обычного штамма и может привести к тяжелым осложнениям.



"Уже второй год казахстанцы могут совершить обряд жертвоприношения в онлайн-формате. Заявку можно оставить на сайте qurban2021.kz. В связи с эпидемиологической ситуацией жертвенное мясо полностью распределяется среди нуждающихся.



Также призываем строго соблюдать карантинные требования, носить маски, сохранять социальную дистанцию, часто обрабатывать руки, не посещать места массового скопления людей", - добавил Ержан Байтанаев.



Празднование Курбан айтаприходится на 20 июля.