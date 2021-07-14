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Минздрав Казахстана: Паспорта вакцинации обоюдно не признаются с Россией

Просмотров:4180 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Минздрав Казахстана: Паспорта вакцинации обоюдно не признаются с Россией
Фото из открытых источников
Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова сообщила, что это юридический вопрос, который находится в компетенции министерства иностранных дел, передает ИА «NewTimes.kz».

По ее словам, российский паспорт вакцинации также недействителен в Казахстане. При пересечении границы россияне проходят ПЦР-тестирование. Они должны предоставить отрицательный результат на КВИ со сроком не более 72 часов.

«Это не медвопрос. Для того, чтобы было взаимное признание паспортов вакцинации министерства иностранных дел двух стран должны обменяться нотами. Это занимает какое-то время и это процедура чисто юридическая. На сегодня о взаимном признании у нас обмен нотами произошел с несколькими странами, но с Россией пока эта процедура не завершена, поэтому наши паспорта не признаются», – пояснила Роза Кожапова.

Сроки признания паспортов вакцинации Минздраву неизвестны.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 6 )

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diger (Посетители) Сегодня, 19:40
Я вообще не понимаю, что происходит? Каким образом, какой то паспорт вакцинации, даёт право на передвижение в другую страну без тестов,(дискриминация), если привитые также заболевают, и являются даже разносчиками заразы? Такой бред просто не возможно читать,но его некоторые считают истиной. Остановите поезд, я сойду.... Люди даже в больницу попадают, в реанимацию, и умирают после принятия вакцины.
 
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  • 12-й регион
  • Василий Кравчук
  • Нурекен
 Карусель (Посетители) Сегодня, 18:14
Ну правильно,кому-то не нашлось ранее прохода к кормушки на фоне ковида и т.д.,а теперь этот голодающий нашёл проход к столь жирной кормушке,через признание паспортов.И теперь вся разница между привитыми и не привитыми,это никому не нужный паспорт
 
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  • Ну Ну
  • tata
  • Василий Кравчук
  • Нурекен
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:11
Ну, что и требовалось доказать... Вакцина одна, а паспорта на нее надо иметь сразу два... Тогда, что вообще в целом то получается????? У меня есть знакомые, которые в свое время получили обе вакцины в России... но в Казахстане она, что будет считаться не действительной раз там выдали российский паспорт на вакцину... Да 6: палата никогда не оскудеет на таких клоунов как российских так и казахстанских, которые теперь сами же себе противоречат... Даже в Германии так не заморачивались когда ставили вакцину, там сразу же данные по вакцинам отмечают в биометрическом паспорте и заносят в единый земельный реестр, который действителен потом на всей территории Евросоюза.... Это только в таких странах бывшего СНГ возможно как Россия и Казахстан где не могут на одну несчастную вакцину сделать один общий паспорт здоровья...
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 18:07
Бюрократия в цвете. Такая подстава от государства!
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 18:02
«Замечательно» ! Надеемся , что в ближайшие дни мы услышим новость о признании!
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 17:46
обмен нотами произошел с несколькими странами, но с Россией пока эта процедура не завершена

Обмен нотами "и роялями" надо было сразу делать, на этапе переговоров о поставке Спутника, как говорится - "я не тормоз - я медленный газ!"
 
 

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