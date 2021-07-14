Минздрав Казахстана: Паспорта вакцинации обоюдно не признаются с Россией

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова сообщила, что это юридический вопрос, который находится в компетенции министерства иностранных дел, передает ИА «NewTimes.kz».



По ее словам, российский паспорт вакцинации также недействителен в Казахстане. При пересечении границы россияне проходят ПЦР-тестирование. Они должны предоставить отрицательный результат на КВИ со сроком не более 72 часов.



«Это не медвопрос. Для того, чтобы было взаимное признание паспортов вакцинации министерства иностранных дел двух стран должны обменяться нотами. Это занимает какое-то время и это процедура чисто юридическая. На сегодня о взаимном признании у нас обмен нотами произошел с несколькими странами, но с Россией пока эта процедура не завершена, поэтому наши паспорта не признаются», – пояснила Роза Кожапова.



Сроки признания паспортов вакцинации Минздраву неизвестны.