Минздрав Казахстана: Паспорта вакцинации обоюдно не признаются с Россией

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова сообщила, что это юридический вопрос, который находится в компетенции министерства иностранных дел, передает ИА «NewTimes.kz».
По ее словам, российский паспорт вакцинации также недействителен в Казахстане. При пересечении границы россияне проходят ПЦР-тестирование. Они должны предоставить отрицательный результат на КВИ со сроком не более 72 часов.
«Это не медвопрос. Для того, чтобы было взаимное признание паспортов вакцинации министерства иностранных дел двух стран должны обменяться нотами. Это занимает какое-то время и это процедура чисто юридическая. На сегодня о взаимном признании у нас обмен нотами произошел с несколькими странами, но с Россией пока эта процедура не завершена, поэтому наши паспорта не признаются», – пояснила Роза Кожапова.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz