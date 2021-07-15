Верховный муфтий РК разъяснил формат проведения Курбан айта с учетом эпидситуации

20 июля в 7 утра по стране, соблюдая все нормы санитарно-эпидемиологических требований, будут читать 10-минутный Айт-намаз, передает ИА «NewTimes.kz».



Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы уточнил, что в регионах, находящихся в красных зонах по коронавирусу, чтение намаза будет проводиться согласно условиям постановления главного санврача.



В этом году жертвоприношение будет проводиться двумя способами — онлайн и офлайн. В желтой и зеленой зонах обряд разрешат проводить в специально отведенных местах. А для жителей регионов в красной зоне доступен только онлайн формат.



«Для офлайн формата на специально отведенных местах будет действовать система Ashyq. Подавшим заявки по талонам будет отведено определенное время», —дополнил зампредседателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгар.



Верховный муфтий напомнил об эпидемиологической ситуации и попросил массово не собираться около мечетей.



Ранее он призывал фермеров не завышать цены на мясо перед Курбан айтом, а также снизить стоимость на социально значимые продукты питания.