Иностранец симулировал судороги после вакцинации в Атырау. Как сообщили в управлении здравоохранения области, гражданин Узбекистана получил прививку от коронавируса в пункте вакцинации, а спустя три часа изобразил припадок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
14 июля в соцсетях разлетелось видео, на котором стонущий мужчина лежит на земле, а ему пытаются помочь прохожие. В комментарии к ролику сказано, что мужчина получил вакцину от коронавируса в пункте вакцинации возле рынка "Дина" в Атырау, и у него начался припадок.
По информации медперсонала прививочного пункта рынка "Дина", 14 июля в 15.00 22-летний гражданин Узбекистана получил второй компонент вакцины "Спутник V".
"До этого, стоя в очереди, он грубил медперсоналу и угрожал снять провокационное видео о якобы побочном эффекте вакцины. После прививки 30 минут наблюдался в комнате отдыха, затем был отпущен домой", – сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
А в 18.30 с "Дины" поступил звонок в скорую помощь - диспетчеру сообщили, что человеку стало плохо, у него наблюдаются судороги.
"Оказалось, что скорую вызвали для гражданина Узбекистана, который получил вакцину тремя часами ранее. Он был доставлен в приемный покой областной больницы и отпущен через 30 минут, так как состояние здоровья было стабильным и не было показаний к госпитализации", – сообщили медики.
В управлении здравоохранения Атырауской области попросили граждан не реагировать на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Ранее в Казахстане рассылали фейковую информацию о вакцине, записанную якобы преподавателем медицинского университета Караганды.
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