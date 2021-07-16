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Драка с участием казахстанок в Стамбуле попала на видео

Просмотров:900 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Драка с участием казахстанок в Стамбуле попала на видео
Кадр видео
Драка с участием казахстанок в Стамбуле попала на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Аibat. В настоящее время одна из них обвиняется в причинении вреда здоровью гражданину Турции.

Сообщается, что конфликт возник после того, как девушки отказались покинуть помещение. Охранники пытались вывести их принудительно, во время потасовки казахстанка укусила гражданина Турции за палец.

Однако сообщается, что на кадрах камеры видеонаблюдения видно, что мужчины неоднократно наносили удары одной из девушек.




Сейчас видеозапись уже проверена и ведется расследование. Сообщается, что пострадавший охранник находится на лечении, а девушка была арестована. Генконсульство Казахстана в Стамбуле заявило, что поддерживает связь с казахстанкой.

Между тем адвокат девушки, которая укусила за палец охранника в развлекательном заведении в Бейоглу (район в европейской части Стамбула - прим.ред), а также ее друзья, которые были рядом с ней той ночью, сделали заявления. Их слова приводят турецкие СМИ. По их версии, сотрудники заведения приставали к ним и пытались получить номер мобильного телефона. Ситуация переросла в ссору и словесные оскорбления. Затем один из охранников схватил девушку за волосы и стал избивать. Девушки пытались вызвать полицию.

Сообщается, что адвокат казахстанки Небикан Орхан обжаловал арест, представив в суд изображения и информацию, которую он собрал.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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-2
  • Pavelmwest
  • 111753576
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  • tolk
  • alixah
 Romeo (Посетители) Сегодня, 15:56
Всегда удивлялся людям, которым нравится отдыхать в Турциях... Там же нет ничего для собственного развития. Ну пластмассовый полузвёздочный отель, как наш Риксос, ну еда, ну бухло рекой. А смысл отдыха?

Каждому своё конечно, но мне не понять. Заметил что в Турция, в отвратительном Крыму и на прочих подобных "курортах" нравится отдыхать тем, кто нигде больше и не был. Я в Крыму не смог и недели вытерпеть. Это просто клоака. Да лучше уж у нас тут поехать по области, раз на то пошло. Куча интересных мест, море, все дела!
 
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  • tolk
  • alixah
 GOAT (Посетители) Сегодня, 15:51
То что турки пристают ко всем женщинам это факт, это я неоднократно наблюдал в своей жизни. ***************
Судить о том, что там произошло не возможно без знания ситуации. Но надо будет взять официальное расследование турок и вывод сделать ровно наоборот! Так как полиция сейчас начнёт прикрывать своих граждан. Попытаются во всём обвинить этих девушек.
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:05
вот и летайте в свою любимую туркию почаще.
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 14:58
На одно место ищут приключений!! Сидите дома! На привозили всякой заразы!
 
 

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