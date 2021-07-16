Драка с участием казахстанок в Стамбуле попала на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Аibat. В настоящее время одна из них обвиняется в причинении вреда здоровью гражданину Турции.Сообщается, что конфликт возник после того, как девушки отказались покинуть помещение. Охранники пытались вывести их принудительно, во время потасовки казахстанка укусила гражданина Турции за палец.Однако сообщается, что на кадрах камеры видеонаблюдения видно, что мужчины неоднократно наносили удары одной из девушек.Сейчас видеозапись уже проверена и ведется расследование. Сообщается, что пострадавший охранник находится на лечении, а девушка была арестована. Генконсульство Казахстана в Стамбуле заявило, что поддерживает связь с казахстанкой.Между тем адвокат девушки, которая укусила за палец охранника в развлекательном заведении в Бейоглу (район в европейской части Стамбула - прим.ред), а также ее друзья, которые были рядом с ней той ночью, сделали заявления. Их слова приводят турецкие СМИ. По их версии, сотрудники заведения приставали к ним и пытались получить номер мобильного телефона. Ситуация переросла в ссору и словесные оскорбления. Затем один из охранников схватил девушку за волосы и стал избивать. Девушки пытались вызвать полицию.Сообщается, что адвокат казахстанки Небикан Орхан обжаловал арест, представив в суд изображения и информацию, которую он собрал.