В Казахстане 5 658 заболевших коронавирусом за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1547,

в городе Алматы – 891,

в городе Шымкенте – 368,

в Акмолинской области – 180,

в Актюбинской области – 205,

в Алматинской области – 178,

в Атырауской области – 342,

в ВКО – 82,

в Жамбылской области – 81,

в ЗКО – 289,

в Карагандинской области – 704,

в Костанайской области – 123,

в Кызылординской области – 112,

в Мангистауской области – 180,

в Павлодарской области – 185,

в СКО – 98,

в Туркестанской области – 93.



Всего в стране подтверждено 483 412 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 1433,

в городе Алматы - 350,

в городе Шымкенте - 173,

в Акмолинской области - 91,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 81,

в Атырауской области - 114,

в ВКО - 53,

в Жамбылской области - 52,

в ЗКО - 130,

в Карагандинской области - 461,

в Костанайской области - 82,

в Кызылординской области – 46,

в Мангыстауской области - 3,

в Павлодарской области - 89,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 38.



Всего в стране выздоровело 427 237 человек от COVID-19.