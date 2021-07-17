В Казахстане 5 658 заболевших коронавирусом за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 1547, в городе Алматы – 891, в городе Шымкенте – 368, в Акмолинской области – 180, в Актюбинской области – 205, в Алматинской области – 178, в Атырауской области – 342, в ВКО – 82, в Жамбылской области – 81, в ЗКО – 289, в Карагандинской области – 704, в Костанайской области – 123, в Кызылординской области – 112, в Мангистауской области – 180, в Павлодарской области – 185, в СКО – 98, в Туркестанской области – 93.
Всего в стране подтверждено 483 412 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 1433, в городе Алматы - 350, в городе Шымкенте - 173, в Акмолинской области - 91, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 81, в Атырауской области - 114, в ВКО - 53, в Жамбылской области - 52, в ЗКО - 130, в Карагандинской области - 461, в Костанайской области - 82, в Кызылординской области – 46, в Мангыстауской области - 3, в Павлодарской области - 89, в СКО - 45, в Туркестанской области - 38.
Всего в стране выздоровело 427 237 человек от COVID-19.
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