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Медики объяснили, почему пожилые легче переносят вакцинацию

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Медики объяснили, почему пожилые легче переносят вакцинацию
Фото из открытых источников
Пожилые, как правило, легче переносят вакцинацию от коронавируса. Причина - иммунная система человека с возрастом становится слабее, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью Ura.ru рассказали терапевт широкого профиля, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко и врач-терапевт Виктор Лишин.

- Вакцинация воздействует на иммунную систему, а с возрастом адаптационные механизмы становятся менее выраженными. Иммунологические реакции часто протекают не так, как у молодых. Поэтому люди более старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, зачастую даже не обращают внимания на прививку, - рассказала главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

Виктор Лишин объясняет, что чем моложе человек, тем у него сильнее развита иммунная система, а значит, и более выраженные реакции на инфекцию.

- У молодых людей иммунитет более сильный, поэтому больше реакций на прививку. Однако бывает, что молодые и не испытывают ничего после вакцинации, все зависит от иммунной системы, - пояснил врач-терапевт Виктор Лишин.

Терапевт посоветовал принимать лекарства при наличии побочных эффектов. Например, при аллергии — антигистаминные препараты, а при высокой температуре — жаропонижающие. Кроме того, после вакцинации следует отказаться от алкоголя и в течение трех-четырех дней не заниматься спортом.


Источник: zakon.kz
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