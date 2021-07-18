Медики объяснили, почему пожилые легче переносят вакцинацию

Пожилые, как правило, легче переносят вакцинацию от коронавируса. Причина - иммунная система человека с возрастом становится слабее, сообщает zakon.kz.
Об этом в интервью Ura.ru рассказали терапевт широкого профиля, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко и врач-терапевт Виктор Лишин.
- Вакцинация воздействует на иммунную систему, а с возрастом адаптационные механизмы становятся менее выраженными. Иммунологические реакции часто протекают не так, как у молодых. Поэтому люди более старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, зачастую даже не обращают внимания на прививку, - рассказала главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.
Виктор Лишин объясняет, что чем моложе человек, тем у него сильнее развита иммунная система, а значит, и более выраженные реакции на инфекцию.
- У молодых людей иммунитет более сильный, поэтому больше реакций на прививку. Однако бывает, что молодые и не испытывают ничего после вакцинации, все зависит от иммунной системы, - пояснил врач-терапевт Виктор Лишин.
Терапевт посоветовал принимать лекарства при наличии побочных эффектов. Например, при аллергии — антигистаминные препараты, а при высокой температуре — жаропонижающие. Кроме того, после вакцинации следует отказаться от алкоголя и в течение трех-четырех дней не заниматься спортом.
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