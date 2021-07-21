Сапиев о трансляции Олимпиады в Казахстане: Не хотим переплачивать

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев рассказал подробности переговоров по организации телетрансляции Олимпиады в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
По словам Серика Сапиева, компания - правообладатель трансляции Олимпийских игр запросила у Казахстана очень большую сумму.
"Я интересовался у наших соседних республик, у которых сумма, которую они заплатили за трансляцию, (оказалась) намного ниже. Например, по информации из Кыргызстана, они заплатили всего 100 тысяч долларов. В СМИ я видел информацию, что Узбекистан заплатил 800 тысяч долларов. Мы сравниваем эти цены, и, конечно, мы не хотим переплачивать за трансляцию Олимпийских игр в Казахстане. Поэтому вопрос такой возник, что может сорваться трансляция на казахстанских телеканалах. Пока еще неясен вопрос, ведем переговоры. Точно сообщим буквально на днях", - сказал глава Комитета по делам спорта.
Переговоры о трансляции Олимпиады вели корпорация "Казахстан" и АО "Хабар". Как сообщалось ранее, прийти к договоренности стороны пока не смогли. В РТРК "Казахстан" заявили: "Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию на 123 процента больше, чем в 2016 и 2018 годы".
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.
16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.
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