"Изменю свою жизнь к лучшему". Видео с кандидатом в акимы стало мемом в Казнете

Видео с оговоркой кандидата в акимы Ерейментау Сапара Барлыбаева стало вирусным в Казнете. Он пообещал казахстанцам, что "изменит свою жизнь к лучшему". Сам кандидат в акимы в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz заявил, что отнесся к видео с юмором.Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24" Асхатом Ниязовым."Если мы все вместе сделаем все правильный выбор - проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", - сказал он."С кем не бывает, министры оговариваются, президенты оговариваются. Мы люди, не привыкшие перед прессой выступать. Я хотел сказать: изменить жизнь к лучшему своего города, своих жителей, а не свою. Там было продолжение. Я отношусь к этому с юмором. Немного было неприятно, но зато прославился. Не думал никогда, что стану звездой YouTube и практически мемом", - рассказал Сапар Барлыбаев.25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы по 730 избирательным округам в 176 районах (городах) 14 регионов страны.Президент Токаев призвал казахстанцев активно голосовать.В мае Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О выборах в Казахстане", предусматривающие введение выборов акимов.Также ранее были закреплены нормы по снижению порогового уровня для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов, введению графы "Против всех" в бюллетенях на выборах всех уровней и проведению прямых выборов сельских акимов.