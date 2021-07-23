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"Изменю свою жизнь к лучшему". Видео с кандидатом в акимы стало мемом в Казнете

Просмотров:693 Опубликовано: Сегодня, 14:19
"Изменю свою жизнь к лучшему". Видео с кандидатом в акимы стало мемом в Казнете
Кадр из видео
Видео с оговоркой кандидата в акимы Ерейментау Сапара Барлыбаева стало вирусным в Казнете. Он пообещал казахстанцам, что "изменит свою жизнь к лучшему". Сам кандидат в акимы в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz заявил, что отнесся к видео с юмором.

Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24" Асхатом Ниязовым.

"Если мы все вместе сделаем все правильный выбор - проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", - сказал он.



"С кем не бывает, министры оговариваются, президенты оговариваются. Мы люди, не привыкшие перед прессой выступать. Я хотел сказать: изменить жизнь к лучшему своего города, своих жителей, а не свою. Там было продолжение. Я отношусь к этому с юмором. Немного было неприятно, но зато прославился. Не думал никогда, что стану звездой YouTube и практически мемом", - рассказал Сапар Барлыбаев.

25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы по 730 избирательным округам в 176 районах (городах) 14 регионов страны.

Президент Токаев призвал казахстанцев активно голосовать.

В мае Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О выборах в Казахстане", предусматривающие введение выборов акимов.

Также ранее были закреплены нормы по снижению порогового уровня для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов, введению графы "Против всех" в бюллетенях на выборах всех уровней и проведению прямых выборов сельских акимов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:23
Оговорка по Фрейду. С кем не бывает. За то люди будут знать с кем имеют дело.
 
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  • leo529
  • синдбад
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 15:13
Зато честно bravo
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:41
Гор. , Обл. акимов когда выбирать начнём?
 
 

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