Показали красоту казахского орнамента

Костюмы казахстанских знаменосцев на церемонии открытия Игр создавались специально по заказу Национального олимпийского комитета, пишет Olympic.kz.



В работе были задействованы специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась алматинский модельер Виолетта Иванова.Впервые на этой Олимпиаде знаменосцами выступают мужчина и женщина (у Казахстана это Ольга Рыпакова и Камшыбек Кунакбаев).



"Для всего мира они будут лицами Казахстана, и мы хотели, чтобы их костюмы отображали своеобразие нашей культуры, привлекли внимание и запомнились зрителям из разных стран мира", – заявили в Национальном олимпийском комитете.



Дизайнер и модельер Виолетта Иванова рассказала, что для нее заниматься пошивом формы для казахстанской сборной – большая честь.



"Я очень люблю казахский орнамент и хотела бы показать его красоту всему миру, а создание таких костюмов – прекрасный шанс", – поделилась Виолетта Иванова.



Также Иванова отметила, что вдохновением являлось национальное искусство и миру нужно показать, как это будет выглядеть свежо и красиво.



Женский костюм сделан из шелкового платья и камзола из органзы, украсили его ручной вышивкой шелком, канителью, пайетками, бисером. Мужской костюм – брюки и камзол из полушерстяной ткани, головной платок – также декорирован ручной вышивкой.



"Мы с Ольгой видели эскизы и участвовали в примерке, костюм мне понравился, это одежда с особенной энергетикой и смыслом. Надев ее, чувствуешь себя настоящим батыром", – говорит капитан национальной сборной команды боксеров Кункабаев.



Ольга Рыпакова отметила, что костюмы уникальны и современны, они сохранили идентичность Казахстана.