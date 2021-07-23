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Показали красоту казахского орнамента

Просмотров:21 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Показали красоту казахского орнамента
Сборная Казахстана прошла на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Костюмы казахстанских знаменосцев на церемонии открытия Игр создавались специально по заказу Национального олимпийского комитета, пишет Olympic.kz.

В работе были задействованы специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась алматинский модельер Виолетта Иванова.Впервые на этой Олимпиаде знаменосцами выступают мужчина и женщина (у Казахстана это Ольга Рыпакова и Камшыбек Кунакбаев).

"Для всего мира они будут лицами Казахстана, и мы хотели, чтобы их костюмы отображали своеобразие нашей культуры, привлекли внимание и запомнились зрителям из разных стран мира", – заявили в Национальном олимпийском комитете.

Дизайнер и модельер Виолетта Иванова рассказала, что для нее заниматься пошивом формы для казахстанской сборной – большая честь.

"Я очень люблю казахский орнамент и хотела бы показать его красоту всему миру, а создание таких костюмов – прекрасный шанс", – поделилась Виолетта Иванова.

Также Иванова отметила, что вдохновением являлось национальное искусство и миру нужно показать, как это будет выглядеть свежо и красиво.

Женский костюм сделан из шелкового платья и камзола из органзы, украсили его ручной вышивкой шелком, канителью, пайетками, бисером. Мужской костюм – брюки и камзол из полушерстяной ткани, головной платок – также декорирован ручной вышивкой.

"Мы с Ольгой видели эскизы и участвовали в примерке, костюм мне понравился, это одежда с особенной энергетикой и смыслом. Надев ее, чувствуешь себя настоящим батыром", – говорит капитан национальной сборной команды боксеров Кункабаев.

Ольга Рыпакова отметила, что костюмы уникальны и современны, они сохранили идентичность Казахстана.


Источник: sputnik.kz
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