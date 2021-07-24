Казахстанский гимнаст вышел в три финала на Олимпиаде-2020 в Токио

Сегодня, 24 июля, в Токио на Олимпийских играх-2020 состоялась квалификация в спортивной гимнастике. Казахстанец Милад Карими квалифицировался сразу в три финала, сообщает Vesti.kz, передает Tengrinews.kz.



В упражнениях на перекладине он набрал 14,766 балла. Карими показал второй результат среди всех участников, тем самым уверенно выйдя в финал соревнований.



Также казахстанец стал восьмым в вольных упражнениях. Он замкнул финальную восьмерку и будет биться за медаль.



Кроме того, Милад вошел в число 24 лучших в многоборье. Это позволило ему стать финалистом и в этом виде соревновательной программы.



Добавим, что финал в многоборье состоится 28 июля, в вольных упражнениях - 1 августа, на перекладине - 3 августа.