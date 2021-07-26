Санврачи некоторых регионов превышают свои полномочия - АОП РК

Астана. 26 июля. КазТАГ - Ассоциация общественного питания (АОП) РК считает, что санитарные врачи определенных регионов превысили свои полномочия при введении дополнительных ограничений для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по системе Ashyq, передает корреспондент агентства.



«Постановления санитарных врачей регионов не имеют юридической силы, так как не было постановления главного санврача страны Ерлана Киясова. В этой связи объекты общепита должны вести деятельность по проекту Ashyq в соответствии с последним постановлением Киясова от 3 июня, согласно которому объекты общественного питания, участвующие в проекте Ashyq, могут работать в красной зоне с 07.00 до 02.00 при заполняемости не более 50%», – говорится в сообщении пресс-службы АОП в понедельник



Также, из сообщения организации следует, что постановления санитарных врачей противоречат поручениям президента Касым-Жомарта Токаева. 10 июля на расширенном заседании глава государства поручил ввести иные подходы в борьбе с коронавирусом, которые касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Также президент отмечал, что субъекты МСБ, использующие Ashyq, должны иметь преимущественное право работать во время карантинных ограничений.