Взрывы в Арыси: обвиняемым вынесен приговор

НУР-СУЛТАН, 26 июл — Sputnik. В Шымкенте вынесен приговор по делу о взрывах боеприпасов в Арыси. На скамье подсудимых оказались 16 человек.
Двенадцать фигурантов дела получили реальные сроки: максимальное наказание – 10 лет, минимальное – четыре года, сообщает телеканал "Хабар 24". Еще четверо осуждены условно.
Один из подсудимых с решением суда не согласен, остальные отказались от комментариев. Еще около полутора тысяч человек признаны потерпевшими. Они заявили, что без рассмотрения остался вопрос с выплатой компенсаций.
"У моего ребенка вследствие взрыва пострадала нога. Он не может спать по ночам, жалуется на боли. Пострадало здоровье и у моей супруги. Она получила восемь осколочных ранений. Мы вынуждены жить в съемной квартире. Терпим огромные убытки, так как приходится покупать лекарства". - цитирует телеканал житель Арыси Нурлан Рахимов.
Взрывы боеприпасов в Арыси
24 июня 2019 года на арсенале рядом с городом Арыс произошло возгорание. Оно привело к разрывам части боеприпасов. Погибли двое военнослужащих и местный житель. Спустя четыре месяца погиб сапер во время работ по уничтожению боеприпасов.
Арыс находится в 85 километрах от Шымкента и 168 километрах от Туркестана, население составляет около 45 тысяч человек. Пострадавший город буквально пришлось отстраивать заново.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.