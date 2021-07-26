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Взрывы в Арыси: обвиняемым вынесен приговор

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 19:26
Взрывы в Арыси: обвиняемым вынесен приговор
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 26 июл — Sputnik. В Шымкенте вынесен приговор по делу о взрывах боеприпасов в Арыси. На скамье подсудимых оказались 16 человек.

Двенадцать фигурантов дела получили реальные сроки: максимальное наказание – 10 лет, минимальное – четыре года, сообщает телеканал "Хабар 24". Еще четверо осуждены условно.

Один из подсудимых с решением суда не согласен, остальные отказались от комментариев. Еще около полутора тысяч человек признаны потерпевшими. Они заявили, что без рассмотрения остался вопрос с выплатой компенсаций.

"У моего ребенка вследствие взрыва пострадала нога. Он не может спать по ночам, жалуется на боли. Пострадало здоровье и у моей супруги. Она получила восемь осколочных ранений. Мы вынуждены жить в съемной квартире. Терпим огромные убытки, так как приходится покупать лекарства". - цитирует телеканал житель Арыси Нурлан Рахимов.

Взрывы боеприпасов в Арыси

24 июня 2019 года на арсенале рядом с городом Арыс произошло возгорание. Оно привело к разрывам части боеприпасов. Погибли двое военнослужащих и местный житель. Спустя четыре месяца погиб сапер во время работ по уничтожению боеприпасов.



Арыс находится в 85 километрах от Шымкента и 168 километрах от Туркестана, население составляет около 45 тысяч человек. Пострадавший город буквально пришлось отстраивать заново.


Источник: sputniknews.kz
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