Пловец Баландин и боксер Нурдаулетов. Анонс выступлений казахстанских олимпийцев 28 июля

27 июля спортсмены сборной Казахстана не завоевали медали на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Однако сегодня есть надежды на успех, сообщает Vesti.kz.
28 июля свой турнирный путь на Олимпиаде начнет дзюдоист Ислам Бозбаев, который является лидером сборной в категории до 90 килограммов, и чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма).
акже гимнаст Милад Карими выступит в финале, а пловец Дмитрий Баландин поборется за финал на своей коронной дистанции. В велоспорте на шоссе за медаль сразится Алексей Луценко.
Расписание выступлений казахстанцев на 28 июля:
Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования 28 июля, 06:30 - Санжар Мусаев
Дзюдо. Мужские соревнования. Покажут "Хабар" и Qazaqstan (c 13:55) 28 июля, 08:00, квалификация - Ислам Бозбаев (до 90 килограммов) В 14:00 начнется утешительный раунд, полуфиналы, затем схватки за третье место и финалы
Плавание, 200 метров брассом. Мужчины, полуфинал. Покажет Qazsport 28 июля, 08:28 - Дмитрий Баландин
Бокс, до 75 килограммов (женщины), до 57 и до 81 килограмма (мужчины). 1/8 финала. Покажет Qazaqstan 28 июля, 09:03 - Надежда Рябец (до 75 килограммов) - Тамара Тиболт (Канада) 28 июля, 09:51 - Серик Темиржанов (до 57 килограммов) - Дюк Раган (США) 28 июля, 10:39 - Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) - Имам Хатаев (Россия)
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