Пловец Баландин и боксер Нурдаулетов. Анонс выступлений казахстанских олимпийцев 28 июля

27 июля спортсмены сборной Казахстана не завоевали медали на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Однако сегодня есть надежды на успех, сообщает Vesti.kz.



28 июля свой турнирный путь на Олимпиаде начнет дзюдоист Ислам Бозбаев, который является лидером сборной в категории до 90 килограммов, и чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма).



акже гимнаст Милад Карими выступит в финале, а пловец Дмитрий Баландин поборется за финал на своей коронной дистанции. В велоспорте на шоссе за медаль сразится Алексей Луценко.



Расписание выступлений казахстанцев на 28 июля:



Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования

28 июля, 06:30 - Санжар Мусаев



Дзюдо. Мужские соревнования. Покажут "Хабар" и Qazaqstan (c 13:55)

28 июля, 08:00, квалификация - Ислам Бозбаев (до 90 килограммов)

В 14:00 начнется утешительный раунд, полуфиналы, затем схватки за третье место и финалы



Плавание, 200 метров брассом. Мужчины, полуфинал. Покажет Qazsport

28 июля, 08:28 - Дмитрий Баландин



Бокс, до 75 килограммов (женщины), до 57 и до 81 килограмма (мужчины). 1/8 финала. Покажет Qazaqstan

28 июля, 09:03 - Надежда Рябец (до 75 килограммов) - Тамара Тиболт (Канада)

28 июля, 09:51 - Серик Темиржанов (до 57 килограммов) - Дюк Раган (США)

28 июля, 10:39 - Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) - Имам Хатаев (Россия)



Теннис, женский одиночный и смешанный разряды (указано ориентировочное время)

28 июля, 11:00 - Елена Рыбакина - Гарбинье Мугуруса (Испания)

28 июля, 14:00 - Ярослава Шведова/Андрей Голубев - Эна Сибахара/Бен Маклахлан (Япония)



Велоспорт на шоссе, мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Покажет Qazsport

28 июля, 12:06 - Алексей Луценко



Спортивная гимнастика. Финал в мужском многоборье. Покажет Qazaqstan

28 июля, 16:15 - Милад Карими



Добавим, что на данный момент у Казахстана три бронзовые медали. Их завоевали штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, а также дзюдоист Елдос Сметов.

