«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Июля
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.37 KZT
  • €1 = 499.91 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кюи вместо звонка предложили включать во всех казахстанских школах

Просмотров:813 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Кюи вместо звонка предложили включать во всех казахстанских школах
Фото: ru.sxph.org
Как считают специалисты, громкие звонки в конце и начале урока негативно отражаются на детской психике. Тогда как приятная мелодия домбры благотворно влияет на школьников.

Во всех казахстанских школах Казахстана предложили заменить традиционный школьный звонок на национальную мелодию – кюй, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на diapazon.kz.

Об этом заявил президент национальной академии образования имени Алтынсарина Гани Бейсембаев во время аппаратного совещания Минобразования.

«От специалистов поступило предложение поменять традиционный звонок на кюи. Предлагаем по завершению урока проигрывать шертпе кюи, по завершению перемены – токпе кюи. Ученые отмечают, что звук домбры благотворно влияет на психику ребенка, тогда как громкий школьный звонок, напротив, негативно сказывается на детях», - сообщил Бейсембаев.

В ряде школ Казахстана уже внедрена эта система.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Empro (Посетители) Сегодня, 15:19
Больше 100 лет звенел звонок, а теперь он стал негативный.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • bekenova
  • Ютюз
  • Pinochet
 Феникс (Посетители) Сегодня, 15:11
Какие специалисты такие и предложения. Других более серьёзных проблем в школах у нас нет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • sergei 66
  • bekenova
  • Ютюз
  • Pinochet
 Expert (Посетители) Сегодня, 13:54
У авторов данного предложения не только с психикой проблемы. Пусть звуки домбры слушают круглосуточно, надеюсь - поможет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Expert
  • Toryn
  • sergei 66
  • OpOp
  • Empro
  • Ютюз
  • Pinochet
 618965450 (Посетители) Сегодня, 13:43
Крыша едет не спеша.... фотка в тему!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика