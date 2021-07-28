Кюи вместо звонка предложили включать во всех казахстанских школах

Как считают специалисты, громкие звонки в конце и начале урока негативно отражаются на детской психике. Тогда как приятная мелодия домбры благотворно влияет на школьников.
Во всех казахстанских школах Казахстана предложили заменить традиционный школьный звонок на национальную мелодию – кюй, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на diapazon.kz.
Об этом заявил президент национальной академии образования имени Алтынсарина Гани Бейсембаев во время аппаратного совещания Минобразования.
«От специалистов поступило предложение поменять традиционный звонок на кюи. Предлагаем по завершению урока проигрывать шертпе кюи, по завершению перемены – токпе кюи. Ученые отмечают, что звук домбры благотворно влияет на психику ребенка, тогда как громкий школьный звонок, напротив, негативно сказывается на детях», - сообщил Бейсембаев.
В ряде школ Казахстана уже внедрена эта система.