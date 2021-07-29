Названы лучшие места для выживания при мировом коллапсе

Ученые представили список стран, которые могли бы пережить глобальный крах цивилизации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Spinoff.
По словам специалистов, изучающих индустриальную цивилизацию, коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, последствий климатического кризиса, разрушения природы и даже более серьезной пандемии, чем COVID-19, или какой-либо комбинации.
Для того чтобы оценить, какие страны будут наиболее устойчивы к такому коллапсу, ученые упорядочили страны в соответствии с их способностью защищать свои границы от нежелательной массовой миграции, безопасностью и возобновляемостью энергетической системы, самодостаточностью в производстве продуктов питания, а также по размеру и оплате населения. Лидерами списка стали острова в регионах с умеренным климатом и в основном с низкой плотностью населения.
Согласно результатам исследования, Новая Зеландия обладает наибольшим потенциалом выживания благодаря своей геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильным сельскохозяйственным угодьям и низкой плотности населения.
Кроме того, наиболее подходящими для адаптации в мире перед лицом "масштабных неудач" оказались Исландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия.
"В исследовании риск краха рассматривается с точки зрения "декомплексификации": по сути, это коллапс социальной основы, которая создавалась с течением времени. Значительное увеличение населения, энергопотребления и их взаимосвязанности в последние столетия привело к более обширным и серьезным разрушениям системы Земли и биосферы", - считают авторы Ник Кинг и Алед Джонс из Института глобальной устойчивости при Университете Англия Раскин в Великобритании.
Ученые заявили, что их исследование выявило факторы, которые страны должны улучшить, чтобы повысить устойчивость. По их мнению, глобализированное общество, которое ценит экономическую эффективность, подрывает устойчивость и резервные мощности необходимы в продовольственном и других жизненно важных секторах.
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