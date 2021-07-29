Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства", передает Tengrinews.kz.



Ерлан Киясов постановил в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде со 2 августа 2021 года:



приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;

запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);

допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;

ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.



Главный санврач страны также постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах предпринимательства:



фитнес-клубы, включая йога-центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

боулинг-клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стритфудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

детские оздоровительные центры (для работников (персонала);

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.



"Субъектам предпринимательства, участвующим в проекте Ashyq с 9 августа 2021 года, в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 ("темно-красная" зона), объектам, со статусом "Лидеры Ashyq" разрешить режим работы до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту - до 22.00 часов;



С 2 августа 2021 года в "темно-красной" зоне в выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения", - говорится в постановлении.