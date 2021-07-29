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Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 17:59
Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление
Иллюстративное фото
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства", передает Tengrinews.kz.

Ерлан Киясов постановил в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде со 2 августа 2021 года:

приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;
запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);
допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;
ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.

Главный санврач страны также постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
бани, сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
боулинг-клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стритфудов;
объекты общественного питания по типу столовых;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольные участники;
караоке;
выставки;
океанариум;
марафоны;
спортивные мероприятия со зрителями;
аэропорты;
лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
детские развлекательные центры (крытые);
цирки;
отели, гостиницы;
центры обслуживания населения;
железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
детские оздоровительные центры (для работников (персонала);
букмекерские конторы;
центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);
спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

"Субъектам предпринимательства, участвующим в проекте Ashyq с 9 августа 2021 года, в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 ("темно-красная" зона), объектам, со статусом "Лидеры Ashyq" разрешить режим работы до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту - до 22.00 часов;

С 2 августа 2021 года в "темно-красной" зоне в выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения", - говорится в постановлении.


Источник: tengrinews.kz
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