Ложной назвали рассылку о том, что детей непривитых казахстанцев не пустят в детсады

В Сети обсуждают сообщение о том, что в ВКО детей непривитых против COVID-19 родителей отказываются принимать в детские сады, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.
В постановлениях главных санитарных врачей региона и страны подобных требований нет. Слухи опровергли в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.
«В постановлении главного государственного санврача РК «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 14 июля не оговаривается вопрос о вакцинации родителей детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Дети без ограничений посещают дошкольные учреждения», — сообщили в ведомстве.
В постановлении сказано, что к работе в очной форме не допускаются люди, не получившие вакцину против COVID-19, за исключением тех, кто имеет постоянные медицинские противопоказания или переболел коронавирусом в течение последних 3 месяцев.
Требование касается и работников организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций.
Однако на детей, посещающих эти образовательные учреждения и их родителей требования о вакцинации не распространяются.
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