Поезд насмерть сбил мужчин, поминавших сбитого поездом брата

Двое жителей Северной Каролины (США) погибли после того, как их переехал поезд, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.
Инцидент произошел на том же месте, где неделей ранее был сбит их брат. Мужчины пришли установить небольшой мемориал в память о погибшем. Они принесли цветы и свечи, чтобы расставить их там, где скончался родственник.
Сосредоточенные на своем горе, они не заметили приближения поезда и также стали его жертвами.
Представитель местной полиции признался, что шокирован этим инцидентом.
Я не могу себе представить, каково это – потерять троих своих детей в течение недели при таких трагических обстоятельствах, – ужаснулся полицейский.
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